Cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng mỗi tiết học thêm bị tuyên phạt 3 năm tù

Mức án thấp hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát

Chiều 27/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1, Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) mức án 3 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về dân sự, Tòa buộc hai bị cáo nộp lại một phần số tiền đã thu được từ quá trình dạy thêm, học thêm.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình (áo trắng).

Theo Hội đồng xét xử, năm học 2013 – 2014, bà Nguyễn Thị Bình và cựu Kế toán Phạm Thị Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng so với mức thu quy định.

Mặc dù năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Viện Kiểm sát cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo cựu Kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho các phụ huynh. Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, bị cáo Bình chỉ đạo bị cáo Nguyệt lập hai sổ sách, chứng từ để che giấu.

Bị cáo chưa nhận thức đầy đủ về các văn bản quy định dạy thêm, học thêm

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, khi tuyên án, HĐXX có đủ căn cứ xác định, bị cáo Bình đã vi phạm Quy định 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định về việc “dạy thêm, học thêm”; có dấu hiệu làm trái công vụ…; có cả yếu tố vụ lợi cả về vật chất và “phi vật chất” là được nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên.

Tuy nhiên, xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cũng đánh giá quá trình tổ chức học thêm, dạy thêm, bị cáo Bình chưa nhận thức đầy đủ về các văn bản đã ban hành, nên dẫn đến vi phạm.

Hội đồng xét xử cũng đánh giá vụ án đã xảy ra lâu, tính nguy hiểm không cao xã hội thực tế tiền chi trả cho cá nhân bị cáo rất nhỏ.

Trước khi nghị án, Tòa được nhiều đơn của phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo đánh giá bị cáo Bình quá trình công tác tận tâm với công việc, nhiệt tình cống hiến...

Sau khi đánh giá toàn bộ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ...Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Bình mức án thấp hơn so với mức án đề nghị của Viện Kiểm sát.

Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt.

Xuyên suốt 2 ngày xét hỏi và tranh luận, bị cáo Nguyễn Thị Bình phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng buộc tội, kêu oan.

Theo bà Bình, việc học thêm, dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình, đều dựa trên nguyện vọng của phụ huynh, học sinh. Bà nói các biên bản làm việc với phụ huynh đã cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng không thấy nêu đủ trong cáo trạng.

“Tôi không tự ý quyết định thu tiền của học sinh mà cả Ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh đã họp thống nhất. Trên cơ sở đề xuất mức tiền 15.000 đồng của phụ huynh nhà trường mới thu”, bà Bình nói.

Cựu Hiệu trưởng khẳng định mức thu tiền chung 15.000/tiết học thêm có lợi hơn cho học sinh, bởi theo Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội, mức thu với một số học sinh lên đến 26.000 đồng.

Hơn nữa, phần tiền chênh thu thêm bà không hưởng lợi cá nhân mà trả cho thầy cô giáo tham gia giảng dạy, trả nhân viên, lao công và chi phí chung cho cả trường.

Đối với hai cáo buộc "không phân chia lớp học thêm phù hợp" và "chỉ đạo kế toán lập hai bộ chứng từ thu, chi riêng", bà Bình phản đối cho rằng đã thực hiện đầy đủ, hai bộ chứng từ buộc tội bà là phi thực tế.

Phiên tòa cũng ghi nhận nhiều phụ huynh phản bác cách tòa gọi họ là bị hại, họ cho rằng mình đến phiên xử nhằm bảo vệ không để cô giáo bị oan sai. Trong cáo trạng thể hiện một số phụ huynh được triệu tập họ không yêu cầu gì về việc bồi thường.