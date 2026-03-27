Tài xế Lexus tông hàng loạt ô tô và xe máy bị tạm giữ

Ngày 27-3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus liên quan vụ tai nạn xảy ra đêm 25-3 trên phố Trung Kính (phường Yên Hoà)



Thời điểm chiếc xe lao đi gây tai nạn liên hoàn. Ảnh Gif

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25-3, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô Lexus mang BKS 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, TP Hà Nội), xe ô tô do anh V.Q.C điều khiển đã va chạm với xe ô tô BKS 30L-665.xx đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và tông vào 4 xe ô tô và 1 xe máy do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội); 6 xe ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy anh V.Q.C và các lái xe ô tô, máy đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.