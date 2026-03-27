Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, nhiều khu vực vượt 36 độ C

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27-28/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, ngày 28/3, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Từ đêm 28/3 đến ngày 5/4, Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Riêng đêm 28-29/3, khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; trong khi Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ trong các ngày 30-31/3, riêng khu vực đồng bằng có thể xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế, ngày 29/3 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ; từ 30/3 đến 2/4, nắng nóng có thể mở rộng trên diện rộng. Các khu vực còn lại tiếp tục hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng tại Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk trong khoảng 30/3-2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Cảnh báo trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Riêng Tp.HCM, trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-15h.

Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 4

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5). Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5-6.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Trong thời kỳ này, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất giảm dần. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An trong tháng 4 nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đề cập đến tổng lượng mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so trung bình nhiều năm, riêng tháng 6 tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tháng 4 phổ biến từ 70-100mm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ phổ biến 100-150 mm, có nơi cao hơn; tháng 5 phổ biến từ 170-250mm, khu vực vùng núi có nơi cao hơn; tháng 6 phổ biến 200-400 mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế tháng 4 phổ biến 60-90 mm; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 30-60 mm, có nơi cao trên 70mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến 80-150 mm. Tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa-Huế có phổ biến 140-200 mm; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 80-150 mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến 200-250 mm.

Tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa - Huế phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 80-150 mm, có nơi cao hơn; khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 200-300 mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ tháng 4 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi cao hơn. Tháng 5 phổ biến từ 180 - 250 mm, có nơi cao hơn. Tháng 6 phổ biến từ 200-300 mm/tháng, có nơi cao hơn.

"Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa - tập trung trong tháng 4-5," ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.