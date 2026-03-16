Nóng: Truy tố cựu hiệu trưởng tại Hà Nội vì thu hơn 1 tỷ đồng tiền dạy thêm sai quy định

Ngày 24/3 tới, TAND khu vực 1 Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, cùng Phạm Thị Minh Nguyệt, giáo viên, cựu kế toán trưởng của nhà trường. Hai bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong năm học 2013 - 2014, khi Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy thêm cho học sinh các khối 7, 8, 9. Cơ quan tố tụng cho rằng nhà trường đã thu tiền học thêm của 24 lớp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó phần thu vượt quy định được xác định hơn 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh.

Thời điểm đó, Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định mức thu học thêm phải được thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh, đồng thời giới hạn mức thu theo sĩ số lớp. Cụ thể, lớp dưới 10 học sinh được thu tối đa 26.000 đồng mỗi tiết, từ 10 đến 20 học sinh được thu 13.000 đồng, từ 20 đến 30 học sinh là 9.000 đồng, từ 30 đến 40 học sinh là 7.000 đồng và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng mỗi tiết.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt cùng giáo viên chủ nhiệm thu tiền học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng mỗi tiết mỗi học sinh, cao hơn quy định. Toàn bộ số tiền thu được, nhà trường chi khoảng 70% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, còn lại 30% được để lại trong quỹ với hai hệ thống chứng từ khác nhau, một dùng để báo cáo cơ quan quản lý, một phục vụ chi tiêu nội bộ. Đến nay, cơ quan điều tra chưa xác định được cá nhân nào hưởng lợi bất chính.

Theo danviet, quá trình điều tra vụ việc ghi nhận nhiều lời khai không thống nhất giữa giáo viên, phụ huynh và ban giám hiệu về việc tổ chức lớp học thêm trong năm học 2013 - 2014. Quá trình điều tra, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình khai mức thu 15.000 đồng/tiết học đã được bàn trong Hội đồng sư phạm. Nhà trường cũng chia các học sinh thành 2 nhóm lớp học thêm theo trình độ của các em, có biên bản thỏa thuận của phụ huynh.

Các lời khai liên quan đến việc tổ chức dạy thêm có nhiều điểm không thống nhất. Bị cáo Nguyễn Thị Bình cho rằng mức thu 15.000 đồng mỗi tiết đã được thống nhất trong hội đồng sư phạm và có biên bản thỏa thuận với phụ huynh. Theo lời khai của bị cáo, học sinh được chia thành hai nhóm theo trình độ, dẫn đến sĩ số mỗi lớp giảm và mức thu tăng.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt khai việc tách lớp do hiệu trưởng chỉ đạo nhằm giảm sĩ số, bởi nếu giữ nguyên lớp 30-40 học sinh thì chỉ được thu 7.000 đồng mỗi tiết theo quy định. Và trong số các giáo viên chủ nhiệm được triệu tập, có người nói không chia nhóm học thêm, có người xác nhận có chia, và một số không nhớ rõ. Tương tự, các giáo viên dạy thêm bộ môn cũng có ý kiến khác nhau về việc này.

Hơn nữa, cơ quan điều tra cũng kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và cho rằng số phòng học không đủ để chia nhóm như lời khai của cựu hiệu trưởng.

Đối với việc thỏa thuận với phụ huynh, cơ quan công an mời nhiều người lên làm việc nhưng kết quả cũng không đồng nhất. Có người cho rằng chữ ký trong biên bản thỏa thuận không phải của mình, trong khi một số phụ huynh xác nhận đã ký. Tuy vậy, tất cả những người được làm việc đều cho biết không có ý kiến về mức thu 15.000 đồng mỗi tiết và không yêu cầu bồi thường.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng tiếp tục gửi giấy mời đến nhiều phụ huynh nhưng chỉ có vài người đến làm việc. Những người này xác nhận có ký biên bản thỏa thuận nhưng không nhớ rõ mức thu do ai đề xuất, đồng thời không đề nghị xử lý trách nhiệm đối với nhà trường