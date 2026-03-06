Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Một cựu cán bộ công an bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị VKS cùng cấp truy tố 14 bị can.

Trong đó, có một bị can bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm lộ bí mật công tác là Nguyễn Danh Dũng, nguyên cán bộ Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an).

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh, nguyên Chủ tịch Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, bị điều tra về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.

Giám đốc Công ty MediPhar Đỗ Mạnh Hoàng và Giám đốc Công ty Việt Đức Khúc Minh Vũ bị đề nghị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Có 3 bị can bị điều tra tội Nhận hối lộ , gồm nguyên Phó trưởng phòng Giám quản 5 Cục Giám sát quản lý về Hải quan Nguyễn Hữu Tuân, nguyên Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Cục Hải quan) Nguyễn Thế Việt và nguyên Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược (Cục Quản lý dược Bộ Y tế) Phan Công Chiến.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Nguyễn Năng Mạnh là đối tượng chủ mưu, cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ tổ chức, điều hành 12 công ty và 2 nhà máy MediPhar, MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng với số lượng lớn, chủng loại đa dạng.

Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh trên thị trường, nhóm này đã chỉ đạo sử dụng một số công thức sản phẩm của nhóm công ty của Nguyễn Năng Mạnh đã được cấp phép trước đó hoặc công thức của các công ty khác đang lưu hành trên thị trường để chỉnh sửa, bổ sung thành phần, hàm lượng rồi đăng ký công bố sản phẩm mới mà không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm trước khi công bố.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thị Hương, Trưởng phòng đăng ký hồ sơ, đã thực hiện việc sử dụng các công thức sản phẩm nêu trên để chỉnh sửa, bổ sung thành phần, hàm lượng và đăng ký công bố sản phẩm mới.

Trong quá trình sản xuất, Nguyễn Thị Yến (phụ trách nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty MediPhar) và Đặng Thị Ngoan (phụ trách nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty MediUSA) đã chỉ đạo sản xuất cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố hoặc ghi trên hồ sơ.

Quá trình sản xuất, các đối tượng không xây dựng và thực hiện đúng quy trình sản xuất, công thức sản phẩm và hướng dẫn pha chế cho từng sản phẩm theo quy định.

Sau khi sản xuất, Phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm do Nguyễn Thị Yến, Lê Xuân Cừ và Nguyễn Thị Lan làm Trưởng phòng đã không thực hiện hoặc chỉ thực hiện qua loa việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, mang tính hình thức.

Kết quả giám định xác định 88 sản phẩm thực phẩm chức năng (gồm 86 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 2 sản phẩm thực phẩm bổ sung) do Công ty MediPhar và Công ty MediUSA sản xuất là hàng giả.

Số sản phẩm này đã được bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 264 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ chịu trách nhiệm chung đối với 88 sản phẩm, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA) liên đới trách nhiệm đối với 47 sản phẩm, trị giá hơn 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 126 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, để các nhà máy MediUSA và MediPhar sớm được thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng đã chi cho đoàn kiểm tra thẩm định do Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế chủ trì tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Mục đích của việc chi tiền là để được ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn cách khắc phục và tạo điều kiện cho thời gian sửa lỗi.

Quá trình khắc phục, Công ty MediUSA và Công ty MediPhar chỉ thực hiện mang tính hình thức. Tuy nhiên, Cao Văn Trung, cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Bộ Y tế, vẫn đánh giá báo cáo khắc phục của hai công ty dựa trên hồ sơ và ảnh chụp do doanh nghiệp gửi, không kiểm tra tính xác thực.

Sau đó, Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã ký 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty MediUSA và Công ty MediPhar, tạo điều kiện để hai công ty này sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Nguyễn Hùng Long và Cao Văn Trung phạm tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, để việc cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm thuận lợi, không phải sửa đổi hồ sơ nhiều lần, Nguyễn Năng Mạnh còn chi cho Hoàng Thị Hương tổng số tiền 2,36 tỷ đồng.

Số tiền này được dùng để chi cho các cá nhân thuộc Cục An toàn thực phẩm, gồm: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Đinh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Hải, Lê Thị Hiền và một số cá nhân liên quan nhằm tạo điều kiện trong việc cấp phép công bố 236/289 sản phẩm của 9 công ty thuộc nhóm của Nguyễn Năng Mạnh.

Ngày 19/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án đối với hành vi nhận hối lộ của 6 bị can tại Cục An toàn thực phẩm để tiếp tục điều tra.