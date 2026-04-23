Chính thức: Tất cả người dân Hà Nội đón tin vui lớn từ cuối tuần này

Chiều 23/4, báo Nhân Dân đưa tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong các dịp nghỉ lễ sắp tới.

Cụ thể, phạm vi áp dụng: 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao).

Đối tượng áp dụng: toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến nêu trên.

Thời gian áp dụng: 7 ngày, chia làm 2 đợt:

* Đợt 1 (dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương): Từ ngày 25/4/2026 (Thứ Bảy) đến hết ngày 27/4/2026 (Thứ Hai);

* Đợt 2 (dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2026): Từ ngày 30/4/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 3/5/2026 (Chủ nhật).

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos), các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm thống kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác số vé lượt đã phát ra trong thời gian miễn tiền vé đi xe buýt cho hành khách.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách sẽ được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội có trách nhiệm thống kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác số vé lượt (0 đồng) đã phát cho hành khách trong thời gian miễn tiền vé đi trên 2 tuyến đường sắt đô thị.

Dự kiến ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 16,2 tỷ đồng cho đợt miễn phí vé quy mô lớn này. Nguồn kinh phí này đã được tính toán nằm trong kế hoạch trợ giá vận tải hành khách công cộng năm 2026.

Kết quả tích cực từ các đợt miễn phí vé phương tiện công cộng

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian vừa qua, chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong các dịp nghỉ lễ, Tết được truyền thông đánh giá cao, người dân, du khách phấn khởi đón nhận.

Theo kết quả thống kê, trong các đợt nghỉ lễ, Tết miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, sản lượng hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tăng cao, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, ô nhiễm môi trường và tránh ùn tắc giao thông.

Cụ thể, đợt nghỉ lễ 2/9/2025, sản lượng hành khách đi lại trên 2 tuyến đường sắt đô thị trong 4 ngày là trên 686 nghìn lượt hành khách, gấp khoảng 3 lần so với ngày bình thường. Đối với xe buýt, tổng lượt xe thực hiện trong 4 ngày là trên 62,5 nghìn lượt, gấp khoảng 3,4 lần so với ngày bình thường.

Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tổng lượt khách được miễn phí vé (không bao gồm đối tượng sử dụng vé tháng, vé miễn phí) trên 128 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là 1,31 triệu lượt khách (trong đó, xe buýt là 1,09 triệu khách; đường sắt đô thị là 223 nghìn lượt khách), tăng 68% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2025.