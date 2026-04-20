Tin vui: Từ hôm nay, một TP trực thuộc Trung ương của Việt Nam chính thức miễn, giảm một khoản thu

Nhiều đối tượng ở TP Huế sẽ được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê nhà.

Ngày 10/4 vừa qua, UBND TP Huế đã ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi tiền thuê nhà, đất thuộc tài sản công do Nhà nước quản lý. Chính sách này hỗ trợ các đối tượng ưu tiên tiếp cận mặt bằng với chi phí hợp lý, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, theo quy định, chính sách áp dụng đối với các trường hợp thuê nhà thuộc tài sản công do các tổ chức được UBND TP Huế giao nhiệm vụ quản lý, khai thác. Ngoài ra, chính sách điều chỉnh đối với các đơn vị quản lý, khai thác quỹ nhà, đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND, chính sách này bao trùm nhiều lĩnh vực và loại hình kinh tế. Các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc cũng sẽ thuộc diện ưu tiên hàng đầu.

Hơn nữa, còn có các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nếu đáp ứng các tiêu chí quy định.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể, bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, các tổ chức được giao quản lý, khai thác nhà, đất và các cá nhân liên quan cũng thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này.

Theo giới chuyên gia đánh giá, việc ban hành cơ chế hỗ trợ tài chính này được coi là bước đi cần thiết để TP Huế tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư. Đây cũng được coi là bước đi chiến lược nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào, qua đó tạo động lực cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội hóa phát triển bền vững trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam.

TP Huế áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê nhà ra sao?

TP Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo quy định trên, mức hỗ trợ được phân hóa rõ rệt tùy theo từng nhóm đối tượng cụ thể để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả sử dụng ngân sách. Cụ thể:

Thứ nhất, miễn toàn bộ tiền thuê nhà: Áp dụng cho các tổ chức hội được giao nhiệm vụ trong suốt thời gian thuê, với điều kiện diện tích sử dụng không vượt quá định mức theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, cơ sở xã hội hóa: Mức giảm tương đương với phần tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà và được áp dụng xuyên suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Thứ ba, doanh nghiệp và hợp tác xã: Các đơn vị thuộc diện ưu tiên sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà. Nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng và thời gian áp dụng tối đa là 3 năm kể từ khi ký hợp đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2026.

TP Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Thành phố chính thức hoạt động theo mô hình này từ ngày 1/1/2025. Trên thực tế, sau khi thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính kể từ ngày 1/7/2025, TP Huế hiện có 40 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường và 19 xã. Do đó, việc đồng bộ các chính sách hỗ trợ như miễn giảm tiền thuê nhà sẽ góp phần ổn định đời sống dân cư, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các khu vực mới sáp nhập.