Hai phương án miễn phí vé phương tiện công cộng cho người dân và du khách

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND Thành phố phương án miễn phí tiền vé trên tất cả các tuyến xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị trong hai kỳ nghỉ lễ lớn sắp tới của năm 2026. Trong văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đã đưa ra hai kịch bản triển khai cụ thể:

Phương án 1: Miễn phí xuyên suốt 9 ngày liên tục, bắt đầu từ 25/4 đến hết ngày 3/3/2026.

Phương án 2: Chia thành hai đợt tương ứng với từng kỳ nghỉ lễ, tổng cộng 7 ngày miễn phí.

Sau khi cân nhắc tính phù hợp với thực tế nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay, Sở Xây dựng kiến nghị lựa chọn Phương án 2. Nếu được thông qua, đây sẽ là món quà ý nghĩa dành cho người dân Thủ đô cũng như du khách quốc tế trong những ngày cao điểm du lịch.

Để thực hiện phương án 2, dự kiến ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 16,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã được tính toán nằm trong kế hoạch trợ giá vận tải hành khách công cộng năm 2026.

Để chính sách thực hiện hiệu quả, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận hành có trách nhiệm thống kê dữ liệu hành khách chính xác. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để thành phố thực hiện công tác thanh quyết toán và đánh giá hiệu quả của chính sách trong việc thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Ảnh minh họa

Miễn phí vé giúp giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường

Cơ sở của đề xuất này xuất phát từ kết quả tích cực của các đợt miễn phí vé trước đó. Thực tế cho thấy, khi sản lượng hành khách sử dụng vận tải công cộng nhờ miễn phí vé đã tăng đột biến, sẽ trực tiếp góp phần giảm tải áp lực giao thông và ô nhiễm từ phương tiện cá nhân.

Cụ thể, các con số thống kê cho thấy lợi ích mạnh mẽ của chính sách này:

Dịp lễ 2/9/2025: Chỉ trong 4 ngày, hai tuyến Metro đã đón hơn 686 nghìn lượt khách, cao gấp 3 lần ngày thường. Xe buýt cũng ghi nhận lượt xe thực hiện tăng gấp 3,4 lần.

Tết Nguyên đán 2026: Tổng lượng khách được miễn phí vé đạt 1,31 triệu lượt, tăng trưởng tới 68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe buýt chiếm đại đa số với 1,09 triệu lượt, còn lại là đường sắt đô thị.

Với việc các ngày nghỉ lễ năm 2026 rơi vào thời điểm khá gần nhau, nhu cầu tham quan và vui chơi được dự báo sẽ còn cao hơn nữa. Việc miễn phí vé không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn là đòn bẩy quan trọng để quảng bá hình ảnh một Thủ đô văn minh, thân thiện.

Chính sách miễn phí vé không chỉ là giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân mà còn là bước đi chiến lược trong việc chuẩn hóa hạ tầng giao thông xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho siêu đô thị Hà Nội.