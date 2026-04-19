Theo thông tin từ PLO, tối 18/4, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp.

Ông Trần Thế Hùng - chủ quán nhậu - giao nộp con tê tê nặng khoảng 3kg (Ảnh: Kiểm lâm cung cấp)

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ông Trần Thế Hùng – chủ quán Bò tơ Dã Chiến (số 116 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường, Đà Lạt) bất ngờ phát hiện một con tê tê nặng khoảng 3 kg bò vào khu vực tầng hầm của quán.

Ngay sau khi phát hiện, ông Hùng đã gọi điện trình báo lực lượng kiểm lâm. Trong đêm, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng cán bộ UBND phường Xuân Trường đã đến hiện trường lập biên bản và tiếp nhận con tê tê.

Con tê tê được phát hiện ở tầng hầm quán nhậu - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Đại diện kiểm lâm cho biết sau bước tiếp nhận ban đầu, đơn vị sẽ bàn giao con vật cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ông Hùng kể đây là lần thứ hai quán của mình gặp tê tê bò vào. Trước đó, ông từng phát hiện một con tê tê khác và nhốt tạm trong thùng xốp để chờ báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, con vật đã tự chui đi mất.

Tê tê Java và tê tê vàng đều thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Hiện cơ quan chức năng đang xác định con tê tê nói trên có thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm theo quy định.