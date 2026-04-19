Cháy lớn tại căn nhà ở Đà Lạt, khói đen bốc cao hàng chục mét khiến cả khu phố hoảng loạn

Trưa 19/4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy nhà trên địa bàn. Trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà cấp 4 trên đường này.

Lúc này, mọi người hô hoán và tiếp cận dùng nước, bình chữa cháy dập lửa. Do bên trong căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Phòng PC07 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy chuyên dụng có mặt dập lửa. Khi có mặt, cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận căn nhà để chữa cháy. Một lúc sau, ngọn lửa được cảnh sát dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy là do chập điện.