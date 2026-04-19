Công an TP Hà Nội sẽ làm việc với các quản trị viên hội nhóm "xe ghép, xe tiện chuyến"

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản phản hồi cử tri về việc đề nghị thành phố nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông.

Theo đó, cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam kiến nghị các cơ quan chức năng TP Hà Nội tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ xe sai quy định.

Phản hồi kiến nghị, UBND TP Hà Nội cho biết việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an và Chủ tịch UBND cấp xã.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng, Công an TP Hà Nội và UBND cấp xã tăng cường công tác phát hiện, lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo UBND TP Hà Nội, các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định được Công an TP Hà Nội xác định là chuyên đề trọng tâm, triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên theo ngày, tuần, tháng, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 5.333 trường hợp vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, trong đó có 1.915 trường hợp xe khách (chiếm 36,6%).

Tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 3,88 tỉ đồng; tạm giữ 15 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 26 trường hợp. So với thời kỳ liền kề, số vi phạm tăng 102,77%.

Đối với các hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lực lượng chức năng đã xử lý 948 trường hợp, phạt tiền khoảng 9,36 tỉ đồng; tạm giữ 52 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 810 trường hợp, tăng 26,4% so với thời kỳ trước.

Đáng chú ý, trước tình trạng xe khách trá hình, "xe ghép", "xe tiện chuyến", taxi "dù" hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và ảnh hưởng hình ảnh thủ đô, công an TP đã ban hành kế hoạch số 39 (ngày 8-2-2026) nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xác minh, làm rõ các hội, nhóm, ứng dụng liên quan đến hoạt động "xe ghép", "xe tiện chuyến"; yêu cầu các chủ tài khoản cam kết chấp hành quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát các tuyến đường, nút giao thường xảy ra tình trạng đi ngược chiều, vượt đèn đỏ; các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do người tham gia giao thông thiếu quan sát.

Công an TP Hà Nội cũng bố trí cán bộ trực 24/24h tại Trung tâm chỉ huy, giám sát giao thông để phát hiện vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hoặc gửi thông báo "phạt nguội" đối với các trường hợp không dừng được phương tiện.

Tại các tuyến chưa có hệ thống giám sát tự động, lực lượng chức năng sẽ tăng cường cán bộ hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi nhận vi phạm và phối hợp xử lý.

Đối với các điểm đen tai nạn giao thông, Công an thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tuần tra cơ động, bố trí lực lượng thường xuyên nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn.