Sân vận động Việt Nam lớn nhất thế giới vừa đổi tên lần thứ hai: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiết lộ lý do

Sân vận động Trống Đồng vừa đổi tên thành Sân vận động Hùng Vương.

Trước đó, tại Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - khu B được lấy ý kiến công khai hồi tháng 12/2025, Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ xây dựng sân vận động Lạc Việt với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, sau đó công trình này được đổi tên thành Trống Đồng.

Đây là thông tin được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) diễn ra sáng 22/4. Trong phiên thảo luận tại Đại hội, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã có chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển dự án sân vận động. Trong đó có việc thay đổi tên gọi công trình.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ lý do đổi tên sân vận động Trống Đồng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 22/4. Ảnh: VIC

Theo tỷ phú Phạm Nhật Vượng, dự án được dự kiến đặt tên là sân vận động Trống Đồng. Tuy nhiên, sau đó Vingroup đã quyết định đổi thành sân vận động Hùng Vương. Người đứng đầu Tập đoàn Vingroup cho hay, công trình này gọi là Trống Đồng thì đơn sơ quá, dù phần nào mang tính biểu tượng. Trong khi đó, hình ảnh về Hùng Vương lại gắn liền với cội nguồn dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc hơn trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc và lòng tự hào của người dân Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng phân tích, việc lựa chọn tên gọi không chỉ đơn thuần là đặt tên cho một công trình. Thay vào đó, cái tên còn gửi gắm thông điệp về giá trị văn hóa và tinh thần. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam nhấn mạnh rằng, khi mỗi cá nhân đều có ý thức đóng góp vào sự phát triển chung, thì đất nước sẽ ngày càng đi lên. Đó cũng chính là nền tảng cho tương lai của các thế hệ sau.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mang tính thúc đẩy và hỗ trợ tinh thần đó”.

Sân vận động Hùng Vương có quy mô “khủng” ra sao?

Sân vận động Hùng Vương được coi là trái tim của Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương với 35 tỷ USD).

Sân vận động Hùng Vương là công trình được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc.

Theo thiết kế, sân vận động Hùng Vương triển khai trên diện tích 73,3 ha,với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Hùng Vương là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, qua đó tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Đáng chú ý, sân vận động Hùng Vương được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp Al với khả năng thay mới mặt sân trong 6 - 10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G.

Đồng thời, công trình còn có kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu – tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn... Ngoài ra, đây cũng là sân vận động có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại. Theo dự kiến, sân vận động Hùng Vương sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công xây dựng vào ngày 19/12/2025. Dự án có diện tích hơn 9.171 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, đồng thời ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Theo đó, Khu đô thị thể thao Olympic sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và kế cận ga Ngọc Hồi. Khi hoàn thành, dự án mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được quy hoạch thành 4 khu, với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.