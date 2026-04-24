Hà Nội 2026: Trạm sạc phủ kín phố, tài xế xe điện “bỏ túi” nửa tỷ đồng mỗi năm

Dạo quanh các tuyến phố như Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Phú Diễn, Tây Mỗ hay dọc trục Vành đai 1 những ngày này, hình ảnh những dải trụ sạc xanh mướt xếp hàng thẳng tắp đã trở nên quen thuộc như một phần tất yếu của đô thị.

Nếu như chỉ 2-3 năm trước, việc tìm một điểm sạc nhanh còn là bài toán hóc búa, thì đến năm 2026, Hà Nội đã thực sự trở thành "thủ phủ xe điện" với mạng lưới hạ tầng dày đặc đến kinh ngạc. Các cổng sạc hiện đã phủ khắp toàn địa bàn Hà Nội với mật độ trung bình chỉ 3,5 km/trạm trong khu vực nội thành. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 5-10 phút lăn bánh, tài xế lại có thể dễ dàng tìm thấy một "trạm tiếp năng lượng" ngay sát bên mình.

Đối với những người làm dịch vụ vận tải, sự phủ sóng này không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật mà còn là "chìa khóa" thay đổi hoàn toàn bài toán thu nhập.

Các trạm sạc phủ nhiều nơi khắp thành phố (Ảnh: Như Hoàn)

Các trạm sạc được thiết kế tiện dụng (Ảnh: Như Hoàn)

Anh H, một tài xế cầm lái chiếc VF 5 tại Thủ đô, chia sẻ rằng từ khi chuyển sang xe xanh, kinh tế gia đình anh đã đảo chiều 180 độ. Với chính sách miễn phí sạc kéo dài đến năm 2027, chi phí vận hành của anh gần như bằng không. Anh hân hoan nhẩm tính:

"Trước đây chạy xe xăng, thu về 1 triệu đồng thì phải mất tới 3-4 trăm nghìn tiền nhiên liệu. Bây giờ, số tiền đó chảy thẳng vào túi mình." Sau khi trừ chi phí bảo dưỡng và sinh hoạt, mỗi tháng anh bỏ túi lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng, một con số trong mơ đối với lao động làm nghề dịch vụ vận tải.

Các tài xế sạc điện tại trạm (Ảnh: Như Hoàn)

Không chỉ riêng anh H, tâm lý chung của cộng đồng tài xế hiện nay là sự thong dong, tự tại. Nỗi lo "đau ví" mỗi khi giá xăng điều chỉnh giờ đã nhường chỗ cho những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. "Bây giờ ra đường, tâm lý thoải mái lắm. Xăng tăng kệ xăng, mình cứ sạc là chạy," một tài xế khác chia sẻ khi đang chờ sạc pin tại khu vực nội đô. Anh cho biết ngay cả khi đi tỉnh, mạng lưới trạm sạc cũng đã len lỏi khắp nơi, cứ tầm 5-10km lại có một trạm lớn, giúp việc chạy đường dài trở nên an tâm như chạy trong phố.

Làm nghề dịch vụ vận tải năm 2026 không còn là những ngày dài hít khói bụi và chịu đựng tiếng ồn động cơ. Thay vào đó là một môi trường làm việc văn minh, sạch sẽ và đặc biệt là sự tự do về tài chính khi không còn áp lực nhiên liệu đè nặng.

Việc những trạm sạc "phủ sóng" giúp cho người dùng xe điện thuận tiện hơn (Ảnh: Như Hoàn)

Tuy nhiên, sự bùng nổ quá nhanh của phương tiện xanh cũng mang đến những bài toán mới cho đô thị. Một số tài xế phản ánh tình trạng "xếp hàng" vào ban đêm tại các điểm sạc tập trung do lượng taxi điện tăng quá nhanh, hay đôi khi là những trục trặc nhỏ về kết nối mạng tại trụ sạc. Dù vậy, đa số người dùng đều thích nghi rất nhanh bằng cách sử dụng ứng dụng để kiểm tra tình trạng trụ trống hoặc tận dụng các khung giờ thấp điểm.

Vượt lên trên những bất tiện nhỏ ấy, diện mạo một Hà Nội xanh hơn, hiện đại hơn đang dần hiện rõ, nơi mà những "dải xanh" ven đường đang âm thầm thúc đẩy một cuộc cách mạng về cả môi trường lẫn túi tiền của người dân Thủ đô.