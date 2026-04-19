Cư dân đô thị thêm tiêu chí chọn nhà: Có chỗ sạc xe điện đang trở thành “điểm cộng” mới

Nhu cầu mới xuất hiện cùng làn sóng xe điện

Sự gia tăng nhanh chóng của xe điện tại các đô thị lớn đang kéo theo những thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, trong đó có cả cách người dân lựa chọn nơi ở. Nếu trước đây, các tiêu chí quen thuộc khi mua căn hộ xoay quanh vị trí, tiện ích nội khu hay giá bán, thì hiện nay, “có chỗ sạc xe điện hay không” đang dần trở thành một yếu tố được cân nhắc.

Theo ghi nhận, lượng xe máy điện và ô tô điện tại Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu hạ tầng sạc phát triển nhanh. Các trạm sạc không còn chỉ xuất hiện tại trung tâm thương mại hay bãi đỗ xe công cộng, mà bắt đầu được bố trí ngay trong tầng hầm các khu chung cư, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi, TP.HCM), đang tìm mua căn hộ tại khu Đông, cho biết anh đã đưa tiêu chí này vào danh sách ưu tiên. “Tôi đang dùng xe máy điện nên khá quan tâm đến việc sạc. Nếu chung cư không có chỗ sạc thì rất bất tiện, phải đi xa hoặc phụ thuộc vào trạm bên ngoài,” anh nói.

Chủ đầu tư thích ứng, hạ tầng sạc trở thành điểm cộng cạnh tranh

Trước nhu cầu ngày càng rõ rệt từ người dùng, nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu tích hợp hạ tầng sạc xe điện vào dự án. Tại một số khu căn hộ mới, trạm sạc được bố trí trong tầng hầm, với khu vực riêng cho ô tô điện và xe máy điện, thậm chí có nơi triển khai mô hình đổi pin.

Các đơn vị trong ngành cho biết nhu cầu lắp đặt trạm sạc tại khu dân cư đang tăng nhanh, đặc biệt tại các khu đô thị mới. Việc có sẵn hạ tầng này không chỉ giúp cư dân thuận tiện hơn mà còn góp phần gia tăng sức hút cho dự án trên thị trường.

Chị Bích Phương (34 tuổi, Hà Nội) cho biết yếu tố hạ tầng sạc là một trong những lý do khiến gia đình chị lựa chọn nơi ở hiện tại. “Gia đình tôi sử dụng hoàn toàn xe điện nên việc có trạm sạc ngay trong khu rất thuận tiện. Nếu chuyển nhà, tôi cũng sẽ ưu tiên những nơi có sẵn hạ tầng như vậy,” chị chia sẻ.

Tuy nhiên, việc triển khai không đồng đều. Với các chung cư xây dựng trước đây, hệ thống điện và thiết kế tầng hầm chưa được tính toán cho việc sạc xe điện, khiến việc cải tạo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Chính sách bắt đầu theo kịp: Hướng tới tiêu chuẩn mới cho chung cư

Trước xu hướng gia tăng của xe điện, các cơ quan quản lý cũng đã bắt đầu có những điều chỉnh chính sách nhằm hoàn thiện hạ tầng.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, kiến nghị bổ sung quy định về khu vực để xe điện (bao gồm ô tô điện và xe máy điện) và bố trí trạm sạc điện tại các chung cư, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Kiến nghị này được đưa ra trong bối cảnh UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND, thiết lập khung pháp lý mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, thay thế các quy định trước đó. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/4, với nhiều nội dung liên quan đến quản lý chỗ để xe, phí bảo trì, quyền và trách nhiệm của Ban quản trị.

Tuy nhiên, theo HoREA, quy định mới hiện vẫn chưa đề cập cụ thể đến việc bố trí khu vực sạc xe điện trong khi nhu cầu sử dụng phương tiện này đang gia tăng nhanh chóng. Hiệp hội cho rằng việc bổ sung nội dung này vào trách nhiệm của chủ đầu tư là cần thiết, không chỉ để đáp ứng nhu cầu cư dân mà còn nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc bố trí khu vực sạc xe điện tại các chung cư mới thực hiện với các dự án đầu tư mới.

Thực tế, một số chung cư mới tại TP.HCM đã chủ động bố trí khu vực riêng phục vụ sạc xe điện, cho thấy xu hướng này đang dần hình thành trong thị trường. Tuy vậy, phần lớn mới chỉ áp dụng ở các dự án đầu tư mới, trong khi các khu nhà hiện hữu vẫn gặp nhiều hạn chế.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh xe điện được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc đưa hạ tầng sạc vào tiêu chuẩn thiết kế chung cư là điều tất yếu. Quá trình này cần được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch, kỹ thuật đến vận hành để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài.

Ở góc độ đời sống, sự thay đổi diễn ra rõ rệt trong cách người dân lựa chọn nơi ở. Khi phương tiện di chuyển thay đổi, nhu cầu về không gian sống cũng thay đổi theo. Một căn hộ không chỉ cần đáp ứng tiện ích sinh hoạt, mà còn phải phù hợp với những phương tiện mới.

Sự xuất hiện của tiêu chí “có chỗ sạc xe điện” cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong đời sống đô thị. Từ một tiện ích bổ sung, hạ tầng sạc đang dần tiến tới vị trí của một yếu tố cần thiết, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các hình thức giao thông thân thiện hơn với môi trường.