Đi một vòng các cửa hàng xe điện ở TP.HCM: “Hai ngày cuối tuần bán hơn 60 chiếc, khách đến liên tục”

Clip: Di Anh

Những ngày gần đây, nhiều cửa hàng bán xe máy điện tại TP.HCM ghi nhận lượng khách đến xem và mua xe tăng rõ rệt. Không ít showroom trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày, thậm chí có nơi số xe trưng bày chỉ còn lại vài chiếc do lượng người mua tăng liên tục.

Theo ghi nhận, phần lớn khách hàng tìm đến xe điện sau khi cân nhắc chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao. Nhiều người cho biết việc chuyển từ xe máy xăng sang xe điện giúp giảm đáng kể chi phí di chuyển hằng ngày.

Một số gia đình thậm chí quyết định mua nhiều xe cùng lúc để phục vụ nhu cầu đi lại của các thành viên. Bên cạnh đó, cũng có người lựa chọn xe điện để chạy dịch vụ xe công nghệ nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Các cửa hàng xe máy điện tấp nập khách

Chị Tạ Cẩm Tú (Chợ Lớn, TP.HCM) cho biết gia đình vừa quyết định mua xe điện sau khi tính toán chi phí đi lại.

“Hồi sáng hai vợ chồng đi mua xe, về nhà thì ba má cũng muốn mua thêm một chiếc để ba chạy. Hai vợ chồng đi làm xa rồi còn đi học nữa nên cũng tính thử. Mỗi tháng tiền xăng khoảng 1,4 triệu đồng. Nếu chuyển sang xe điện thì tiền sạc khoảng 10.000 đồng mỗi ngày, một tháng khoảng 300.000 đồng, tức là tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng”, chị Tú chia sẻ.

Theo chị Tú, nếu duy trì mức tiết kiệm này thì chỉ trong khoảng hai năm gia đình có thể dành dụm đủ tiền để mua thêm một chiếc xe khác. Trước đây chị chưa có ý định mua xe điện, nhưng khi giá xăng tăng đã quyết định chuyển sang sử dụng.

Trong khi đó, anh Quốc Việt (Chánh Hưng, TP.HCM) cho biết lý do chính khiến anh chuyển sang xe điện là chi phí xăng ngày càng cao.

“Ngày nào mình chạy cũng tốn khoảng 50.000 đồng tiền xăng nên thấy khá 'ngán'. Chuyển sang xe điện vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Xe còn được bảo hành tới 8 năm nên tính ra cũng khá yên tâm”, anh Việt nói.

Anh Lê Kim Toàn (Bình Thạnh, TP.HCM) cũng cho rằng xe điện giúp giảm nhiều khoản chi phí so với xe xăng. “Tính ra tiết kiệm hơn khá nhiều, không chỉ tiền xăng mà còn đỡ tốn tiền thay nhớt, sên và các chi phí bảo dưỡng khác”, anh Toàn cho biết.

Trước nhu cầu tăng nhanh của người mua, nhiều cửa hàng xe điện cho biết lượng khách đến xem và đặt mua xe tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Anh Lê Bá Xuân Trường, quản lý một cửa hàng xe điện tại TP.HCM, cho biết chỉ trong hai ngày cuối tuần vừa qua, lượng xe bán ra đã tăng đột biến.

“Xe về tới cửa hàng là bán hết ngay. Chỉ trong hai ngày cuối tuần, cửa hàng đã bán hơn 60 xe. Lượng khách tăng dần theo từng ngày”, anh Trường cho biết.

Theo anh Trường, vào những thời điểm đông khách, mỗi nhân viên bán hàng phải tiếp cùng lúc nhiều khách nên cửa hàng phải điều thêm nhân sự để hỗ trợ. Trong ngày hôm nay, lượng xe chốt đơn dự kiến có thể lên tới khoảng 80 chiếc và nhiều khách đã đặt cọc trước để chờ nhận xe.

Sự gia tăng lượng khách trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu chuyển sang xe điện của người dân đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động.