Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trần Thị Thân SN 1984

Ngày 23/4, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên báo Pháp luật Việt Nam rằng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thân (SN 1984, trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Trần Thị Thân vốn không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hay chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, để có tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng này đã tự xưng là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group. Thân liên tục đăng tải các thông tin quảng cáo hấp dẫn về việc tuyển dụng lao động đi làm việc tại Canada trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm "con mồi".

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thân. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, vào tháng 5/2024, chị Nguyễn Thị K. H. (SN 2002, trú xã Xuân Lộc) đã liên hệ với Thân qua Zalo để tư vấn đi xuất khẩu lao động. Tại đây, Thân vẽ ra viễn cảnh tươi sáng với đơn hàng làm nghề "nails" tại bang Alberta (Canada) có mức lương lên tới 19 USD/giờ. Chi phí trọn gói được đối tượng đưa ra là 28.000 USD (hơn 700 triệu đồng) và yêu cầu chị H. nộp tiền cọc theo từng giai đoạn.

Tin tưởng vào cái mác "giám đốc", chị H. đã 2 lần chuyển khoản cho Thân tổng số tiền gần 162 triệu đồng. Thực tế, sau khi nhận tiền, Thân không thực hiện bất kỳ thủ tục hồ sơ nào mà dùng toàn bộ số tiền này để trả nợ cá nhân. Để trì hoãn, mỗi khi bị hỏi về tiến độ, đối tượng lại tiếp tục đưa ra các lý do gian dối, khẳng định hồ sơ sắp hoàn tất nhằm trấn an nạn nhân.

Đến tháng 3/2026, sau gần 2 năm chờ đợi trong vô vọng, chị H. nhận ra mình đã sập bẫy nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an..

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng: Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin qua các sở, ngành chức năng hoặc website của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Tuyệt đối không giao dịch tiền bạc với các cá nhân, tổ chức chỉ hoạt động qua mạng xã hội mà không có trụ sở, giấy phép hợp pháp.