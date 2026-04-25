Từ lo hết pin đến chuyện “sạc đâu cũng được”: Đô thị TP.HCM đổi nhịp vì xe điện thế nào?

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và áp lực môi trường ngày càng gia tăng, nhu cầu chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh đang trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam. Xe điện, với ưu điểm thân thiện môi trường và chi phí vận hành tối ưu, dần chiếm được sự quan tâm của người dân đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM nơi mật độ giao thông luôn ở mức cao. Chính vì vậy, sự phát triển của hạ tầng trạm sạc không chỉ là bước đi cần thiết mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.





Hưởng ứng xu hướng đó, TP.HCM đang từng bước triển khai các chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện, đồng thời nghiên cứu hình thành các vùng phát thải thấp, tiến tới hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại một số khu vực trung tâm.

Song song với định hướng này, hệ thống trạm sạc xe điện tại thành phố cũng đang phát triển với tốc độ ấn tượng, phủ rộng từ khu vực trung tâm đến các khu dân cư. Mạng lưới trạm sạc không chỉ giúp người dân và tài xế xe công nghệ dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng sạch, mà còn cho phép sạc xe gần như mọi lúc, mọi nơi.

Hệ thống trạm sạc xe điện đang ngày càng phủ rộng tại TP.HCM.

Ứng dụng hỗ trợ tìm trạm sạc EV

Sự lan tỏa nhanh chóng của hạ tầng sạc điện đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng di chuyển xanh, tiện lợi và bền vững hơn trong lòng đô thị. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một trạm sạc nhanh chóng và phù hợp trở thành nhu cầu thiết thực của người dùng hiện đại và các ứng dụng hỗ trợ như EV đang nổi lên như một giải pháp đáng chú ý, giúp việc tiếp cận trạm sạc trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Ứng dụng EV giúp tài xế xe điện dễ dàng tìm kiếm trạm sạc gần nhất và phù hợp với nhu cầu

Thông qua ứng dụng EV, trong phạm vi khu vực mà bạn đang sinh sống và làm việc, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các trạm sạc gần đó.

Ví dụ như bạn có thể phát hiện một trạm sạc gần Công viên Tao Đàn. Ngoài ra, khi bạn bấm vào chức năng "tìm kiếm trạm sạc quanh đây", hệ thống sẽ hiển thị những trạm sạc xung quanh vị trí hiện tại của bạn.

Khi chọn vào một trạm sạc cụ thể, bạn sẽ xem được các thông tin chi tiết như số lượng cổng sạc hiện có, cũng như mật độ xe sạc trong vòng 24 giờ qua. Chẳng hạn, vào giờ cao điểm có thể có khoảng 6 xe đang sạc pin, trong khi mức trung bình là khoảng 5 xe. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi được số cổng còn trống tại trạm sạc, từ đó chủ động lựa chọn và xây dựng lộ trình di chuyển phù hợp đến trạm sạc gần nhất.

Hạ tầng trạm sạc phát triển góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh tại đô thị.

Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị hướng dẫn chỉ đường từ vị trí hiện tại của người dùng đến trạm sạc gần nhất. Đặc biệt, hệ thống được liên kết trực tiếp với ứng dụng bản đồ trên điện thoại, giúp việc điều hướng trở nên thuận tiện và đồng bộ hơn.

Một tính năng nổi bật khác được người dùng đánh giá cao là tính năng lập lộ trình. Tại đây, người dùng có thể nhập điểm đi và điểm đến mong muốn. Ngay sau đó, ứng dụng sẽ tự động phân tích toàn bộ hành trình và thông báo các trạm sạc nằm dọc tuyến đường di chuyển, giúp người dùng chủ động hơn trong việc lên kế hoạch sạc xe.

Ví dụ, khi chọn điểm đi là phường 10 đến Bình Chánh, hệ thống sẽ gợi ý các trạm sạc phù hợp trên suốt quãng đường, hỗ trợ tối ưu hóa hành trình và hạn chế tình trạng hết pin giữa đường.

Tài xế xe công nghệ chủ động hơn với hệ thống sạc điện hiện nay.

Tài xế nói gì về trải nghiệm xe điện và mạng lưới trạm sạc hiện nay?

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tài xế cho biết hệ thống trạm sạc hiện khá dày đặc nên việc tìm chỗ sạc tương đối thuận tiện. Anh Lương Đức Hạnh (tài xế xe công nghệ) chia sẻ, "Ở TP.HCM có rất nhiều trạm sạc, tài xế lúc nào cũng có thể tìm được chỗ sạc. Ví dụ mình đi chỗ này thì không có, chạy chỗ khác là có".

"Đối với mình thì dù lớn tuổi rồi nhưng mà thấy tiếp thu và học cách dùng app cũng nhanh. Vì hướng dẫn rất cụ thể, cũng thuận tiện cho tài xế vì dụ muốn chạy thêm thì lúc nào cũng có chỗ sạc để chạy thêm," người này nói thêm về sự thuận tiện của hệ thống trạm sạc hiện nay.

Trải nghiệm sạc xe điện ngày càng thuận tiện với sự hỗ trợ của công nghệ số.

Từ khi sử dụng xe điện, anh Lưu Nhật Minh (phường Long Bình, TP.HCM) cho biết đã hình thành thói quen sắp xếp thời gian và chủ động hơn trong việc di chuyển. "Từ khi mình đi xe điện nó tạo cho mình cái thói quen là phải sắp xếp thời gian. Đến bây giờ mình phải canh, phải tính toán chứ hồi xưa mình cẩu thả lắm," người này chia sẻ.

Theo tài xế, việc sử dụng xe điện giúp họ chú ý hơn đến mức pin và thời điểm cần sạc. "Mình nhìn là phải canh chừng khoảng nào thì phải sạc. Dưới hầm thì chỗ nào cũng có trạm sạc, cứ đậu vô là cắm sạc thôi," người này nói.

Người này cho biết thêm, ứng dụng hỗ trợ khá đầy đủ khi luôn chỉ dẫn trạm sạc gần nhất. "Trong app nó sẽ chỉ cho mình trạm nào gần nhất. Mình vào nhiều nên cũng xác định được lượng pin, đi được khoảng bao lâu," tài xế nói. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị thời gian di chuyển đến từng trạm sạc, giúp người dùng dễ dàng kết hợp hành trình. "Trong app có ghi luôn là đến trạm đó bao lâu, mình có thể vừa đi vừa tính toán điểm đến," người này chia sẻ thêm.

Một số trạm sạc còn cho phép đỗ xe miễn phí, trong khi một số nơi có thu phí. "Mình vừa sạc vừa mở máy lạnh trên xe vẫn thoải mái," tài xế nói.

Chị Vũ Lan Hải Hà (phường Tam Long, TP.HCM) cho biết ứng dụng EV cho phép lựa chọn các trạm sạc theo điều kiện mong muốn, chẳng hạn khu vực có cây xanh hoặc mái che.

Chị Vũ Lan Hải Hà (phường Tam Long, TP.HCM) - chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe điện, cho biết không nên để pin xuống dưới 30-40% mới sạc, "Mình đừng để dưới 30-40% là phải sạc vô rồi, chứ để cạn quá thì chạy tiếp sẽ mệt. Giống như xe xăng vậy, đâu phải cạn xăng mới đổ".

Theo người này, việc sạc pin có thể thực hiện linh hoạt, không cần chờ đến mức quá thấp: "Nửa bình cũng có thể sạc thêm cho đầy, cứ thoải mái thôi".

Nữ tài xế xe điện cho biết thêm việc sử dụng ứng dụng hỗ trợ tìm trạm sạc rất tiện lợi: "Chị có tải cái app tìm chỗ gần nhất, đi thấy chỗ nào gần thì ghé thôi".