Cơ quan chức năng thông tin vụ nam sinh lớp 9 đâm tử vong bạn học

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, từ thông tin sơ bộ của Công an phường Mũi Né, lúc 11h30 ngày 24/4 tại khu vực trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong đã xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng giữa 2 học sinh.

Theo đó, em N.Q.C. (lớp 9A4) đã dùng vật nhọn gây thương tích đối với em N.N.T. (lớp 9A3), dẫn đến em N.N.T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương.

Hiện trường sự việc

Để kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng xử lý đúng quy định, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Mũi Né triển khai chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường tổng hợp tình hình, diễn biến vụ việc và gửi báo cáo bằng văn bản kịp thời về Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Trường THCS Lê Hồng Phong trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn các hành vi quá khích hoặc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình em N.N.T..

Như đã thông tin, trưa 24/4, em N.Q.C. (16 tuổi, là học sinh lớp 9A4) và em N.N.T. (15 tuổi, là học sinh lớp 9A3) mâu thuẫn nên gặp nhau nói chuyện ở quán nước gần trường THCS Lê Hồng Phong rồi cự cãi.

Sau đó, em N.Q.C. dùng dao đâm vào ngực khiến em N.N.T. gục tại chỗ. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.