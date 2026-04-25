Tạm giữ Vũ Đình Vinh dâm ô 2 bé gái trong cùng một ngày

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hải Phòng, vừa qua, tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng xảy ra vụ việc có dấu hiệu Dâm ô với người 16 tuổi. Theo trình báo, khoảng 20h ngày 17/4/2026, cháu B.P.A, 11 tuổi, bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, nên đã sợ hãi và khóc to lên làm đối tượng bỏ chạy.

Dù trời tối đối tượng khó nhận dạng, nhưng với tinh thần quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định được đối tượng Vũ Đình Vinh, sinh năm 1973, trú tại thôn Lão Phong 1, Kiến Hải, Hải Phòng. Qua đấu tranh, đối tượng Vũ Đình Vinh khai nhận, trong cùng ngày, ngoài cháu B.P.A, Vinh cũng có hành vi tương tự đối với cháu Đ.T.A, 14 tuổi, trú tại xã Kiến Hải, Hải Phòng.

Đối tượng Vũ Đình Vinh

Công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố Vũ Đình Vinh về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại điểm b, c điều 146 Bộ Luật hình sự.

Qua sự việc trên, Công an phường Nam Đồ Sơn cảnh báo, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương bởi hành vi dâm ô, do đó phòng ngừa cần bắt đầu từ chính gia đình và cộng đồng.

Các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm nắm bắt, lắng nghe, chia sẻ và theo dõi sát sao các mối quan hệ của con em mình. Thường xuyên trang bị cho trẻ kiến thức cơ bản về giới tính, giúp trẻ nhận biết những hành vi xâm hại và biết cách từ chối, kêu cứu khi gặp nguy hiểm. Cha mẹ cũng cần quản lý việc sử dụng điện thoại, internet của trẻ; hướng dẫn trẻ không kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hay hình ảnh nhạy cảm.

Đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường các chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh; xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tạo cho các em có những sân chơi bổ ích.

Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi có dấu hiệu xâm hại trẻ em đến cơ quan chức năng.