"Anh mượn tạm 30 triệu", tin nhắn khiến một Phó Giám đốc Sở phải thông báo khẩn

Chiều tối ngày 23/4, hàng loạt giáo viên, đồng nghiệp trong ngành giáo dục tại TP.HCM và thậm chí cả các phụ huynh đều bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, với nội dung: “ Có đủ 30 triệu đồng không cho mượn tạm có việc. Sáng mai gửi lại được không?”.

Đặc biệt, số tài khoản ngân hàng từ tài khoản zalo này gửi để lừa đảo cũng thể hiện tên Nguyễn Văn Phong. Nhiều người sau khi nhận được tin nhắn đã nghi ngờ, chủ động kiểm tra lại và cho rằng tài khoản Zalo của ông Phong đã bị tấn công.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cảnh báo lừa đảo.

Nắm bắt được thông tin, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã phát đi thông báo khẩn. VietNamNet thông tin tài khoản Zalo của ông Phong đã bị kẻ xấu xâm nhập và sử dụng nhằm trục lợi. Kẻ gian dùng tài khoản này để nhắn tin vay mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc đưa ra các đề nghị liên quan đến tài chính.

Nhằm ngăn chặn rủi ro và bảo vệ phụ huynh, học sinh, giáo viên, ông Phong nhấn mạnh mọi người tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ kẻ gian dưới mọi hình thức. Đồng thời, ông cũng lưu ý không ai nhấn vào các đường link hoặc tệp đính kèm được gửi từ tài khoản Zalo của ông cho đến khi có thông báo chính thức về việc tài khoản đã được khôi phục.

Đối với các công việc cần trao đổi, ông đề nghị mọi người liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cá nhân hoặc các kênh liên lạc chính thức khác để xác nhận thông tin.