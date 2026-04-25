Nam sinh ở Đắk Lắk tông vào lề đường văng xuống cống, tử vong: Xuất hiện thêm nghi vấn

Vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng, Đắk Lắk) tử vong xảy ra vào lúc 11h29 ngày 15/4 tại km198+200, quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, xe máy mang BKS: 47AB-325.78 có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Chủ xe là anh trai ruột của V.Đ.Q. Thời điểm nạn nhân điều khiển xe máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi, 5 tháng, 28 ngày.

Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Q. đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh 50cm3 tham gia giao thông. Không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên phương tiện này có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Cơ quan chức năng thu thập các clip có liên quan và xác định là Q. chạy xe tốc độ cao trên đường.





Cựu Thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ CSGT Trạm CSGT Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố với tội danh “Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, quy định tại điểm a,b khoản 2 Điều 132, Bộ Luật hình sự.

Âm thanh thu trực tiếp từ clip camera nhà dân trên tuyến. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Như đã thông tin trước đó vào sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15/4/2026 tại Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15/4/2026, ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Pơng Drang và xã Cư Pơng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, em Q. không làm chủ được tay lái, lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ Cảnh sát giao thông, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, em Q. tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.