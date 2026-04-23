Thấy cháu trai liên tục chuyển 2.500.000 đồng cho người tên "Quân", bà nội lập tức đưa nam sinh SN 2009 đến công an

Tối ngày 22/4/2026, trực ban Công an xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng tiếp nhận sự việc một nam học sinh tên P.V.K (học sinh lớp 10, một trường THPT trên địa bàn), báo cáo bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo số tiền hơn 2 triệu đồng.

Qua làm việc, xác định nam sinh K có đăng bán vật phẩm game trong một nhóm facebook với giá 250.000đ, một đối tượng có tên facebook là "Nhat" vào nhắn tin mua hàng, sau đó K và "Nhat" thống nhất tạo nhóm Facebook và thêm một người khác vào để làm trung gian (tên Quân) nhận tiền chuyển khoản, mục đích là tăng độ uy tín cho giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng "Quân" lại do "Nhat" thêm vào.

Sau khi "Nhat" chuyển khoản cho "Quân", thì "Quân" báo chuyển sai cú pháp, yêu cầu 02 bên mỗi bên chuyển thêm 250.000đ vào tài khoản của "Quân" khi nhận tiền đúng cú pháp thì sẽ chuyển trả lại, K tin tưởng và làm theo. Sau đó đối tượng "Quân" lại báo chuyển khoản sai nội dung, tiếp tục yêu cầu hai bên tiếp tục chuyển vào tài khoản của "Quân" số tiền 500.000đ.

Nhiều lần như vậy, số tiền yêu cầu chuyển lần sau cao hơn lần trước, vì muốn lấy lại tiền nên K đã mượn tiền của người thân để chuyển cho đối tượng, tổng số tiền K chuyển cho đối tượng "Quân" là 2.500.000đ. Khi đối tượng yêu cầu K chuyển 1.000.000đ, do K không có tiền nên qua nhà bà nội tâm sự, mượn tiền, bà nội nghi ngờ nên đưa K đến trụ sở Công an xã trình báo. Qua sự việc trên có thể thấy, đối tượng "Nhat" và "Quân" chỉ là tài khoản ảo, hai đối tượng nhiều khả năng là cùng một người hoặc là người trong một nhóm lừa đảo.

Thủ đoạn của chúng là nhắn tin mua hàng, tạo lòng tin chuyển khoản qua trung gian, rồi báo chuyển sai cú pháp để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Công an xã đã trấn an tinh thần nam sinh K, giải thích cụ thể bà nội và nam sinh hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến, yêu cầu nam sinh tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng "Quân" nữa để tránh mất thêm tiền.

Số tiền hơn 02 triệu đồng là bài học đắt giá cho nam sinh K cũng là lời cảnh tỉnh đối với các bạn trẻ, cũng như người dân trên địa bàn xã. Hãy cảnh giác với những thủ đoạn tương tự, chỉ mua bán, giao dịch với người có uy tín hoặc mua bán theo hình thức "thanh toán khi nhận hàng"; trường hợp nếu có người chuyển nhầm tiền thật vào tài khoản của bạn, hãy hướng dẫn họ liên hệ ngân hàng để xử lý hoặc cùng họ ra trụ sở Công an làm việc.

Không tự ý chuyển trả lại theo yêu cầu cá nhân của họ để tránh bị lừa đảo; khi thấy có dấu hiệu nghi vấn (yêu cầu chuyển thêm tiền, đe dọa...), hãy dừng mọi giao dịch và báo ngay cho cha mẹ hoặc cơ quan Công an gần nhất.