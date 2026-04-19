Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Shark Bình rửa tiền

Vụ án có hơn 70 bị can

Ngày 19/4, nguồn tin cho biết, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) cầm đầu, nhằm xác định rõ một số vấn đề.

Trong vụ án này, còn có bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”. Bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

72 người khác bị đề nghị truy tố về 1 trong 2 tội nêu trên hoặc tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Mr Pips quen đối tượng Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ), cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Ở trong nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho bị can Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Xét vai trò từng bị can, Mr Pips là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Mr Pips cũng thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra xác định, toàn vụ án Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, điều tra quy kết năm 2019, bị can đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc; được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Đối với Shark Bình, kết luận điều tra xác định để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, cơ quan điều tra nhấn mạnh các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật.

Còn theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Cơ quan điều tra kết luận từ 2018, thông qua bộ phận hotline, bị can Trần Thị Thanh Tâm (cấp dưới của Shark Bình) được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Mr Pips liên hệ trực tiếp với nhóm Tâm qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Trong quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác (như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets) vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Khi có sự cố giao dịch, các Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn cùng phối hợp xử lý.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 - 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.