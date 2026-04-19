Tạm giữ hình sự nàng dâu SN 2003 phá tủ trộm hàng trăm triệu tiền, vàng của nhà chồng

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 18/4 cho biết, Công an xã Xuân Cẩm vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Theo đó, chiều ngày 15/4, Công an xã Xuân Cẩm tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Q.H, SN 2000, trú tại thôn Giáp Ngũ, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập mở két sắt và phá tủ, lấy đi 12 chỉ vàng loại 9999 cùng số tiền 150 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Xuân Cẩm đã kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra truy xét.

Hiện trường vụ trộm - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Quá trình điều tra chưa đầy 24 giờ sau khi nhận đơn trình báo, đến sáng ngày 16/4, Cơ quan Công an đã đấu tranh làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng T.T.N, (SN 2003, trú tại Tổ dân phố Chợ Giữa, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), về hành vi "Trộm cắp tài sản". Được biết, T.T.N là con dâu trong gia đình (chị dâu của người trình báo N.Q.H).

Tại Cơ quan Công an, đối tượng T.T.N khai nhận vào ngày 01/4, lợi dụng lúc bố mẹ chồng và em chồng vắng nhà, N. về nhà lấy giấy tờ cá nhân và thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi lấy trộm 12 chỉ vàng và 150 triệu đồng, N. mang số vàng trên bán tại một hiệu vàng ở tỉnh Ninh Bình được 190 triệu đồng. Sau đó, đối tượng dùng tiền mua lại 02 cây vàng 9999 (hết 324 triệu đồng) và mang về cất giấu tại nơi ở.

Vị trí đối tượng cất giấu tài sản tại Ninh Bình - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Qua khám xét nơi ở của N., Cơ quan điều tra đã thu giữ 02 cây vàng loại 9999 và số tiền 10 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Xuân Cẩm đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.