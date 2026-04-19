Bộ Công an phát động cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên"

Chiều 18/4, tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động cuộc thi sáng tạo video mang tên "Tổ quốc bình yên". Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật, với Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là điểm khởi đầu nhằm lan tỏa tinh thần và ý nghĩa cuộc thi đến lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn hướng đến việc khơi dậy góc nhìn chân thực, sống động về hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm, bản lĩnh và đầy trách nhiệm trong hành trình giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, các tác phẩm cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng trên không gian mạng.

Chương trình phát động ghi điểm với loạt hoạt động cực đắt giá: giao lưu, bật mí chìa khóa thành công từ những người trong nghề; "chuyện người trong cuộc" với loạt chia sẻ chân thật về các pha cứu nạn, cứu hộ hay triệt phá tội phạm mạng - nguồn cảm hứng cực xịn cho các video dự thi.

Và đặc biệt, khoảnh khắc 1600 đại biểu cùng bật đèn flash điện thoại - một hình ảnh vừa ấn tượng vừa mang thông điệp mạnh mẽ về sự đồng lòng bảo vệ bình yên Tổ quốc, cả ngoài đời lẫn trên không gian số.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng, công nghệ số và các nền tảng xã hội đã trở thành công cụ, phương thức quan trọng giúp truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lan tỏa gương điển hình, dũng cảm, cách làm hay, sáng tạo; góp phần xây dựng xã hội trật tự, an ninh, an toàn, lành mạnh.

“Để làm được điều đó, đòi hỏi lực lượng Công an Nhân dân không chỉ vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ, mà còn phải đổi mới tư duy linh hoạt trong phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Cuộc thi "Tổ quốc bình yên" là một thông điệp có giá trị lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh; cổ vũ niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

MC Quyền Linh cùng con gái xuất hiện tại buổi lễ phát động (Ảnh: Di Anh)

Các em nhỏ được giao lưu cùng những người lĩnh cứu hoả (Ảnh: Di Anh)

Nhiều câu chuyện nghề, chuyện đời được các chiến sĩ chia sẻ (Ảnh: Di Anh)

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mỗi người coi đây là nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là cơ hội để lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn là một thông điệp có giá trị lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh; cổ vũ niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban tổ chức kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhiệt huyết.