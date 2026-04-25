Tất cả người dân có ô tô, xe máy đã bán cần làm ngay việc này để tránh bị phạt nguội

Để thực hiện, người dân cần có VNeTraffic định danh mức 2 và cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Khi đã đáp ứng đủ hai điều kiện này, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Giấy đăng ký xe" và nhập passcode.

Bước 3: Chọn "Xác nhận thông tin", sau đó lựa chọn đúng trường hợp cần yêu cầu xử lý, bạn có thể chọn các trường hợp sau:

- Thừa phương tiện: Khi bạn không sở hữu phương tiện nhưng vẫn hiển thị trên hệ thống.

- Thiếu phương tiện: Khi hệ thống chưa hiển thị đầy đủ các xe đã đăng ký.

- Phương tiện thuộc sở hữu của tôi: Dùng để xác nhận thông tin xe sở hữu hiện đang sử dụng, báo mất, hoặc xe đã bán, cho tặng nhưng chưa sang tên.

- Phương tiện được cho, tặng, mua lại nhưng chưa sang tên.

Bước 4: Tích chọn ô "Tôi xác nhận thông tin đã cung cấp là đúng sự thật", sau đó nhấn "Gửi thông tin" và "Xác nhận" để hoàn tất.

Cơ quan công an cũng lưu ý, trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.