Ngạt khí dưới hầm tàu cá, hai anh em nguy kịch

Chiều 25-4, tại cảng cá Cồn Chà (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc dưới hầm tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trên tàu cá số hiệu BTh 958xx TS.

Thời điểm này, một nhóm bốc vác thuê xuống hầm chứa cá để làm việc thì bất ngờ có biểu hiện ngạt khí. Phát hiện sự việc, những người trên tàu lập tức tri hô, nhanh chóng đưa các nạn nhân lên bờ.

Trong số các nạn nhân, hai anh em N.T.V (SN 1992) và N.T.Q (SN 1993, cùng ngụ phường Phan Thiết) rơi vào tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được sơ cứu ban đầu rồi chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Hiện trường vụ xuống hầm tàu bốc cá, hai anh em gặp nạn vì thiếu oxy. Ảnh: DT

Theo một số ngư dân, hầm chứa cá trên tàu thường là khoang kín, rất dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy. Bên cạnh đó, hải sản ủ lâu ngày có thể phát sinh khí độc, tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt cho người xuống làm việc.

Từ kinh nghiệm đi biển, trước khi xuống hầm bốc hàng, ngư dân thường mở nắp hầm, rải đá lạnh và chờ một thời gian để khí trong khoang thoát ra ngoài nhằm hạn chế rủi ro.