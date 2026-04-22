Ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung phụ nữ: Luật sư nói gì về trách nhiệm pháp lý?

Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến một bài đăng trên mạng xã hội Facebook về vụ việc gây xôn xao dư luận.

Theo xác minh ban đầu, tài khoản đăng tải thuộc về bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Minh Trường. Người phụ nữ được cho là nạn nhân trong vụ việc là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, vợ của ông.

Hình ảnh bác sĩ Trường chia sẻ lên MXH

Trong nội dung chia sẻ, bác sĩ Trường cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu (khu vực quận 1 cũ, nay thuộc phường Sài Gòn). Khi vợ ông cùng một nhóm đồng nghiệp tham dự một buổi tiệc có sự tham gia của ca sĩ Trung Quân, một tình huống đã phát sinh sau khi một bác sĩ trong nhóm từ chối lời đề nghị ở lại. Theo bài đăng, nam ca sĩ được cho là đã chạy theo và mất kiểm soát hành vi, dẫn đến xô xát.

Bác sĩ Trường cho biết vợ ông bị thương ở vùng mặt và tay, đồng thời chịu ảnh hưởng về tinh thần. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Dư luận đồng tình với quan điểm của bác sĩ

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, những thông tin trên mạng xã hội thể hiện bác sĩ Minh Trường rất kiên quyết trong việc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ và xử lý hành vi cố ý gây thương tích của một người được cho là nam ca sĩ đối với vợ mình, quan điểm này được nhiều người đồng tình ủng hộ.

Dư luận xã hội đồng tình với quan điểm của bác sĩ Minh Trường bởi trong xã hội văn minh, có pháp luật thì không có chỗ cho những hành xử thô lỗ, thiếu văn hóa, hành hung người khác nơi công cộng. Tuy nhiên sự việc chỉ là thông tin bước đầu, chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

"Vấn đề cần làm rõ là thương tích ở vùng mặt của vợ bác sĩ Minh Trường là vì đâu, do ai gây ra, nguyên nhân cũng như diễn biến sự việc như thế nào là yếu tố quan trọng để xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, có vi phạm pháp luật cần phải xử lý hay không?".

Theo LS Cường, trong trường hợp cơ quan chức năng thụ lý tin báo để tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật thì sẽ tiến hành lấy lời khai của các bên, trích xuất dữ liệu camera, đồng thời có thể đưa nạn nhân đi giám định thương tích, việc giám định thương tích đối với một nữ bác sĩ đang công tác tại bệnh viện thì không có gì khó khăn cả...

Trường hợp xác định có hành vi vi phạm pháp luật thì người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Các tình huống pháp lý

LS Đặng Văn Cường cho biết thêm, cơ quan chức năng sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh có hành vi vi phạm pháp luật hay không, có xảy ra hậu quả hay không (hậu quả có thể là thương tích hoặc hậu quả liên quan đến trật tự xã hội) và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả.

Ngoài ra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi để xác định trách nhiệm pháp lý của các bên theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy nữ bác sĩ đã bị hành hung do hành vi trái pháp luật giống như nội dung tố cáo thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp nếu có thương tích xảy ra mà thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì có thể xử lý hình sự đối với người gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích nhưng hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng thì người thực hiện hành vi đánh bác sĩ này cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.