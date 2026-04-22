Đêm nay, không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa dông diện rộng

Không khí lạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22.4, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trước khi chịu ảnh hưởng trực tiếp, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến ở mức 25 đến 28 độ.

Dự báo từ đêm 22.4, khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm xuống còn khoảng 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Trên biển, từ gần sáng 23.4, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động với sóng cao từ 1,5 đến 2,5m, tiềm ẩn nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ chiều tối 22.4 đến ngày 23.4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 23 đến 24.4, mưa dông lan xuống Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng ra khu vực Trung Trung Bộ từ chiều tối 23.4 đến ngày 25.4.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi cũng như hạ tầng giao thông. Đồng thời, tình trạng biển động cũng làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động hàng hải.

Mưa lớn cục bộ ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống, đồng thời nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc và dịch dần xuống phía Nam.

Dưới tác động của hình thế này, từ chiều tối 22.4 đến ngày 23.4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trong 24 giờ. Đáng lưu ý, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa vượt 100mm trong 24 giờ.

Từ chiều tối 23.4 đến ngày 25.4, vùng mưa dông có xu hướng mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Lượng mưa tại các khu vực này dao động từ 15 đến 30mm trong 24 giờ, song vẫn có những điểm mưa rất lớn trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có thể xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp là rất đáng lưu ý.

Mưa lớn kéo dài cũng tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực đến đời sống và sản xuất. Cây trồng, vật nuôi có thể bị ảnh hưởng, trong khi nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng đối mặt nguy cơ hư hại do gió mạnh và ngập nước.

Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Đặc biệt, cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời chú ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình xung yếu.