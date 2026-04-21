Không khí lạnh cuối mùa sắp tràn về, cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21-4, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ.



Không khí lạnh có thể gây mưa dông, cảnh báo xảy ra lốc, sét và mưa đá ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Dự báo khoảng đêm 22-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 22-4 đến ngày 23-4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23-4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Ngày 21-4, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi công điện tới UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Trong thời gian vừa qua, dông, lốc, sét, mưa đá đã xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 23-4, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ chiều tối ngày 22-4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau đó tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP ở trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh), cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.