Clip: NXH

Khoảnh khắc tìm thấy nạn nhân sau 37 giờ

Sau hơn 37 giờ mất liên lạc trong hành trình chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc cao 1.592 m, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) đã được tìm thấy tại một khe suối sâu ở độ cao 600 m.

Theo đó, khoảng 7h15 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 8 gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tiếp cận được vị trí của Tuấn Anh. Một trong những người trực tiếp tìm thấy nam sinh là anh Nguyễn Anh Quảng - một người dân bản địa thông thạo địa hình.

Anh Nguyễn Anh Quảng (bên trái) nhận giấy khen (Ảnh: NXH)

Anh Quảng kể lại giây phút phát hiện nạn nhân: "Chúng tôi là người địa phương, tối hôm trước nghe tin cháu thất lạc đã đi tìm ngay. Qua kinh nghiệm, chúng tôi nhận định cháu sẽ tụt xuống các khe suối nên bố trí hướng tìm về phía đó.

Sáng nay, đoàn của tôi gồm 6 người là nhóm đi cuối cùng. Khi cách vị trí cháu khoảng 10 mét, chúng tôi dùng loa chuyên dụng của bên quân sự để hú còi. Đến hồi hú thứ hai thì cháu nghe thấy và kêu lên: 'Cứu cháu với, cháu ở đây!'. Thế là tìm thấy cháu."

Theo anh Quảng, dù cơ thể mệt mỏi nhưng Tuấn Anh vẫn giữ được sự tỉnh táo nhờ một chút kỹ năng sinh tồn cơ bản: "Bạn ấy khá ổn khi biết tiết kiệm đồ dự trữ, trong túi vẫn còn 4 cái bánh.”

Cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đã phối hợp tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: NXH)

Anh cũng cho biết, địa hình tại khu vực dốc Rít và đỉnh Tam Đảo Bắc hiện nay vô cùng khắc nghiệt. Điểm mà Tuấn Anh bị lạc có đặc điểm địa hình "trùng lặp", khiến người thiếu kinh nghiệm rất dễ rơi vào trạng thái quẩn quanh.

"Địa hình tại đây khá trùng lặp, các lối rẽ nhìn gần như giống hệt nhau. Bạn ấy bị kẹt lại ở một khu vực khá lâu. Theo nhận định của mình, khi trời bắt đầu tối, bạn ấy hoàn toàn mất phương hướng nên đã quyết định tụt xuống theo triền dốc. Hướng di chuyển này dẫn thẳng xuống lạch suối chảy từ trên đỉnh núi xuống, cũng chính là nơi chúng tôi tìm thấy bạn ấy vào sáng nay."

Dù việc bám theo dòng suối là một trong những nguyên tắc cơ bản khi lạc rừng, nhưng tại Tam Đảo, đây lại là "con dao hai lưỡi". Anh Quảng phân tích thêm về những rủi ro mà nam sinh đã đối mặt:

"Đi rừng rậm đã khó nhận ra phương hướng, nhưng đi đường suối còn nguy hiểm hơn gấp bội vì có rất nhiều thác ghềnh và đá trơn trượt. Thực tế, chiều hôm qua bạn ấy đã nghe thấy tín hiệu của người đi tìm, thậm chí nghe cả tiếng cưa xăng của người dân dưới chân núi cắt cây. Bạn ấy đã cố hú gọi để đáp lại nhưng vô vọng. Tiếng thác chảy quá lớn và dòng nước xiết đã át đi âm thanh."

Địa hình trong khu vực khá phức tạp (Ảnh: NXH)

Từ sự việc này, anh Quảng nhắn nhủ đến những người trẻ có đam mê xê dịch về việc chuẩn bị trang thiết bị và kỹ năng cần thiết trước mỗi chuyến đi. Sự phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị điện tử thông thường mà thiếu sự dự phòng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất kiểm soát:

"Sóng điện thoại ở đây thực tế vẫn còn nếu đứng ở những điểm cao, nhưng khi đã tụt xuống sâu dưới khe suối thì hoàn toàn bị ngắt kết nối. Trong trường hợp này, điện thoại của bạn ấy lại hỏng pin và mất sóng, dẫn đến việc mất phương hướng hoàn toàn.

Với các bạn trẻ có máu phiêu lưu, trước hết cần tự trang bị kỹ năng sinh tồn. Thứ hai là đồ đạc đi kèm phải chuẩn bị thật chi tiết, đặc biệt là các thiết bị định vị GPS chuyên dụng thay vì chỉ dựa vào điện thoại thông minh."

Sau 37 giờ đối mặt với sự cô độc và hiểm nguy, khi nhìn thấy đoàn cứu hộ, câu đầu tiên Tuấn Anh nói là lời cảm ơn chân thành. Anh Quảng mỉm cười nhớ lại: "Bạn ấy bảo với chúng tôi rằng: 'Chắc không bao giờ cháu quay lại đây nữa đâu'."

Chiến thuật "đánh dấu đường" giữa rừng rậm Tam Đảo

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường do Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm chỉ huy trưởng. Chiến dịch huy động tổng lực hơn 100 người, từ Cảnh sát PCCC, Kiểm lâm, Quân đội đến Công an tỉnh Thái Nguyên và Trại giam Vĩnh Quang.

Ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (Ảnh: NXH)

Ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, người trực tiếp chỉ huy các tổ tình nguyện, chia sẻ về chiến thuật tìm kiếm:

"Rừng ở đây rất rậm, nếu lực lượng cứu hộ không có người bản địa dẫn đường thì chính họ cũng sẽ lạc. Tôi đã chỉ đạo trưởng thôn huy động tất cả những người thông thạo địa hình núi rừng ở đây để tham gia.

Chúng tôi chia thành nhiều tổ, mỗi tổ bắt buộc có một người dân địa phương dẫn đường. Một kinh nghiệm quan trọng là mỗi tổ khi lên rừng đều cầm theo một nắm dây để đánh dấu đường đi. Nếu chẳng may có người trong đoàn cứu hộ bị lạc, họ cứ nhìn sợi dây đó mà tìm đường ra an toàn."

Bên cạnh sức người, công nghệ cũng được huy động tối đa. Trại giam Vĩnh Quang đã hỗ trợ máy Flycam tầm nhiệt để rà soát trong đêm.

Sáng sớm ngày 21/4, trong khi các lực lượng quân sự, công an đã bám trụ xuyên đêm trên rừng, lực lượng hậu cần tiếp tục tiếp tế xôi, trứng và nước để duy trì cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Đồng chí Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù (Ảnh: NXH)

Đồng chí Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù, đưa ra cảnh báo về địa hình chia cắt tại Tam Đảo:

"Địa bàn xã Đạo Trù có địa hình đồi núi rất phức tạp với rừng đặc dụng rậm rạp, bị chia cắt bởi các khe núi và con suối. Tại các điểm cao thường có rừng giang dày đặc, nếu không có kinh nghiệm thì rất dễ gặp tai nạn.

Việc các bạn trẻ đi thám hiểm mà không được trang bị kỹ năng sinh tồn, kiến thức bài bản và trang thiết bị cần thiết là cực kỳ nguy hiểm. Đây là một lời cảnh báo cho những ai thích đi phượt, leo núi mà thiếu sự chuẩn bị."

Kết thúc cuộc giải cứu, ông Lưu Xuân Năm cũng bày tỏ sự cảm kích tới lực lượng chức năng, đơn vị hỗ trợ tình nguyện và người dân địa phương:

"Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng và các đội tình nguyện từ nhiều tỉnh thành đã về phối hợp. Đặc biệt là người dân bản địa, họ sẵn sàng thức xuyên đêm để tìm kiếm với mục tiêu duy nhất là cứu người."