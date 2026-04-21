Bắt giữ kẻ sát hại vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn ở Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ đối tượng Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm) để điều tra về hành vi giết người.

Công an bắt giữ Bùi Đặng Châu (ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18/4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, sau khi uống rượu, Châu dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Hậu quả, người vợ tử vong trên đường đi cấp cứu, mẹ vợ bị thương nhẹ ở bàn tay.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức truy bắt. Đến 16h55 cùng ngày, công an phát hiện và bắt giữ Châu tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2km. Cháu bé được xác định an toàn.

Hiện trường vụ án.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong một vụ án khác tại Đắk Lắk, kẻ sát hại gia đình vợ vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử và tuyên phạt với mức án tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú phường Ea Kao) kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. Do Thuận nghiện ma túy, bà Trần Thị D (mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà mình tại phường Thành Nhất để sinh sống.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ vì cho rằng bị đối xử tệ bạc. Trước khi ra tay, Thuận chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe thồ đến trước nhà bà D.

Rạng sáng ngày 13/9, khi anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.) vừa mở cổng nhà, Thuận dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi các nạn nhân chạy ra hô hoán. Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P (13 tuổi, con riêng của chị H.). May mắn, cháu P. đã leo tường, chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời.

Đối với con chung của Thuận và chị H. là cháu M. (3 tuổi), Thuận đã không xuống tay sát hại.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại. Sau đó, Thuận lục lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ khác.

Đến khoảng 10h ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường 19/5.

Sáng 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Thuận mức án tử hình về tội Giết người; 9 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.