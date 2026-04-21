Kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk lãnh án tử hình

Ngày 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T.K.H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và có 1 con chung là cháu N.C.T.M. (SN 2022).

Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà T.T.D. (SN 1970, mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu M. về ở cùng tại phường Thành Nhất.

Tối 12-9-2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận cho rằng gia đình vợ đối xử không tốt với mình, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H. không nghe máy nên nảy sinh ý định giết cả gia đình vợ.

Sau đó, Thuận lấy búa đinh, dao bầu cho vào ba lô rồi đón xe ôm đến nhà bà D.

Tại đây, Thuận dùng búa và dao bầu giết chết chị H., bà D. và anh B.H.N. (SN 2002, em chị H.); dùng dao bầu đâm cháu T.T.T.P. (SN 2012, con riêng chị H.) bị thương nặng.

Sau đó, Thuận cướp số tiền 6 triệu đồng và 1 điện thoại di động của bà D. rồi tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, Thuận mua ma túy sử dụng, rồi dùng dao khống chế, cướp xe máy, 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng của bà L.T.L.C. (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Thuận phải nhận là tử hình.