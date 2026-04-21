Nóng: Thu hồi, buộc tiêu hủy 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm

Ngày 20/4, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách hàng loạt trường hợp vi phạm trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm trên địa bàn, với nhiều sai phạm liên quan đến điều kiện hành nghề, nguồn gốc sản phẩm và hoạt động kinh doanh.

Theo quyết định xử lý do Phòng Kiểm tra Pháp chế thuộc Sở Y tế TP HCM công bố ngày 20/4, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang, địa chỉ tại phường Linh Xuân, không bảo đảm điều kiện sản xuất mỹ phẩm sau khi đã được cấp phép, sản xuất sản phẩm có chứa chất cấm.

Cụ thể, sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao loại lọ 12 g (số lô 0234QN, ngày sản xuất 9/11/2024) được phát hiện chứa Dexamethason - một hoạt chất thuộc nhóm corticoid không được phép có trong mỹ phẩm theo quy định.

Sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO - Hộp 1 lọ 12g chứa chất Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty này bị phạt 165 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong hai tháng. Công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đã sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 6/1/2025 đến 29/12/2025, tương ứng 107 lô.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp lại 31 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã sử dụng trong thời gian trên. Bắt buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao, loại lọ 12g, số lô 0234QN, ngày sản xuất 9-11-2024, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Cùng thời gian này, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt cửa hàng thuốc thành phẩm Y học cổ truyền Thái Hòa Xuân (309 Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn) 6 triệu đồng do chưa hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định, đồng thời không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến một số mặt hàng dược liệu. Cơ sở này còn bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp.

Liên quan đến Công ty TNHH United International Pharma, hai cá nhân là bà Lê Thị Thiện Cát - dược sĩ phụ trách chuyên môn và bà Phan Thị Ánh Trang - người phụ trách đảm bảo chất lượng, mỗi người bị xử phạt 4 triệu đồng do chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn quy định. Đồng thời, cả hai cũng bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Ngoài ra, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Phúc Hải - Nhà thuốc Thiên Phúc (356 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 73 triệu đồng do nhiều vi phạm như tự ý thay đổi cấu trúc cơ sở nhưng không báo cáo, bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc và không thực hiện cách ly các loại thuốc không đảm bảo chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.