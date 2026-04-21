Vụ thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi nhiễm thuốc diệt chuột: Đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam phát thông báo nóng

Sáng 21/4, Công ty TNHH Thương mại Vạn An đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến một số thông tin đang được quan tâm về việc thu hồi sản phẩm dinh dưỡng đóng lọ mang nhãn hiệu HiPP tại thị trường châu Âu.

Theo nội dung thông báo, ngày 19/4/2026, doanh nghiệp ghi nhận thông tin về việc một số sản phẩm dinh dưỡng HiPP được phân phối tại hệ thống siêu thị SPAR (Áo) bị thu hồi do nghi ngờ có sự can thiệp từ bên ngoài, liên quan đến vấn đề an toàn sản phẩm.

Công ty TNHH Thương mại Vạn An - đơn vị nhập khẩu và phân phối các sản phẩm của Công ty HiPP tại thị trường Việt Nam khẳng định không công bố, không nhập khẩu và không phân phối các sản phẩm thuộc diện thu hồi nói trên tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng dẫn thông tin từ HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG cho biết vụ việc không xuất phát từ lỗi chất lượng hay quy trình sản xuất, mà được cho là liên quan đến hành vi can thiệp mang tính chất tội phạm.

Kèm theo thông báo, Công ty TNHH Thương mại Vạn An cho biết đã đính kèm văn bản chính thức từ HiPP để đối tác và người tiêu dùng tham khảo.

Hiện doanh nghiệp đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến từ cơ quan chức năng và phía đối tác HiPP, đồng thời cam kết cập nhật thông tin kịp thời khi có thay đổi mới.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước yêu cầu rà soát, xử lý sản phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, ngày 19-4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) phối hợp chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi có thể chứa chất độc trong thuốc diệt chuột.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm ăn dặm HiPP; đồng thời làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các đơn vị phải báo cáo số lượng đã nhập khẩu, tiêu thụ, còn tồn kho và đề xuất phương án xử lý các lô sản phẩm liên quan về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27-4. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên.

Cùng với đó, cơ quan này đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trực tuyến ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời xử lý theo quy định.