Thu hồi khẩn sản phẩm ăn dặm nghi chứa độc chất

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước yêu cầu rà soát, xử lý sản phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, ngày 19-4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) phối hợp chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi có thể chứa chất độc trong thuốc diệt chuột.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm ăn dặm HiPP; đồng thời làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các đơn vị phải báo cáo số lượng đã nhập khẩu, tiêu thụ, còn tồn kho và đề xuất phương án xử lý các lô sản phẩm liên quan về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27-4. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên.

Cùng với đó, cơ quan này đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trực tuyến ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời xử lý theo quy định.