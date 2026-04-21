Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin về việc chuẩn hóa thuê bao di động, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan chức năng gọi điện, yêu cầu người dân cập nhật sim chính chủ qua ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến là mạo danh Công an hoặc nhân viên của nhà mạng để nhắn tin, gọi trực tiếp đến số điện thoại của người dùng để đề nghị hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo website nhà mạng hoặc ứng dụng liên quan, yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, đồng thời chụp ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân.

Do giao diện được thiết kế giống với website chính thức, nhiều người đã tin tưởng và cung cấp dữ liệu. Từ thông tin thu thập được, kẻ xấu có thể mạo danh nạn nhân để vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến, đăng ký tài khoản, hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo. Các ứng dụng này chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu trên điện thoại như tin nhắn, hình ảnh, ghi âm cuộc gọi, nội dung nhập phím, thậm chí tìm cách xâm nhập vào ứng dụng ngân hàng để lấy cắp tiền.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Không truy cập vào link lạ, chỉ sử dụng ứng dụng chính thức của nhà mạng và thực hiện các bước chuẩn hóa thông tin, xác thực sinh trắc học ảnh chân dung thông qua các ứng dụng này.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, người dùng nên đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.