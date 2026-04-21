Hơn 30 năm, hàng chục hộ dân ở Lâm Đồng dùng nguồn nước nhiễm phèn đỏ quạch

Phản ánh với Báo Điện tử VTC News, hàng chục hộ dân ở thôn 6B, xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết nhiều năm qua bà con sống cảnh thiếu nước sạch để ăn uống, nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn đỏ quạch.

40 năm sống cùng nguồn nước đỏ quạch

Buổi trưa, dưới cái nắng như thiêu đốt khiến mọi thứ trở nên mệt mỏi, ủ rũ. Bà Nhiếp Thị Hà (74 tuổi, ở thôn 6B, xã Đạ Tẻh) vặn vòi nước để rửa mặt cho mát. Khi vòi nước bắt đầu phun ra, chiếc thùng nhựa màu trắng dần đổi sang màu đỏ, đục ngầu.

Bà Nông Thị Biến bên 2 thùng nước múc lên từ giếng nhà mình bị nhiễm phèn nghiêm trọng, nổi ván lềnh bềnh.

Bà Hà nói đây là nước giếng khoan của gia đình. Gia đình bà và nhiều hộ dân ở đây vào xã Đạ Tẻh sinh sống từ năm 1986. Lúc đó, khu này là đồng ruộng mênh mông, nguồn nước bị nhiễm phèn nghiêm trọng. Để có nước uống, bà con phải lọc qua bể cát, than và vải rồi đun sôi để nguội cho phèn lắng xuống rồi mới sử dụng được.

Theo nhiều người, do nước ở đây nhiễm phèn quá nặng, dù có trang bị bể lọc hay máy lọc hiện đại, phèn vẫn nhiều. Trải qua thời gian, các thiết bị này đều hoen ố, ngả màu đỏ đục.

Do nước nhiễm phèn nghiêm trọng, người dân ở đây phải đi mua nước bình để nấu ăn và uống.

" Lọc một thời gian, cát, than, vải trong bể lại đỏ thẫm, mình phải làm bể mới, rất bất tiện. Nhưng nếu không làm thì không có nước để dùng ", bà Hà cho hay.

Cách nhà bà Hà không xa, gia đình bà Nông Thị Biến (61 tuổi) cũng phải chịu cảnh tương tự. Bà nói rằng, bây giờ nước mỗi khi bơm hay múc lên chỉ để giặt giũ, tắm rửa chứ không dám nấu ăn hay uống vì quá phèn.

Hơn 30 năm sinh sống tại đây, cái nóng như thiêu như đốt chưa bao giờ khiến bà Biến trăn trở nhưng nguồn nước nhiễm phèn quá nặng lại làm bà lo lắng.

Bể lọc nước của gia đình anh Lê Chính Đức đổi màu đỏ quạch vì nước nhiễm phèn nặng.

" Để có nước uống, nấu nướng, nhà tôi phải đi mua nước bình, vừa tốn kém, vừa bất tiện ", bà Biến cho biết.

Vừa nói, bà Biến chỉ vào 2 thùng nước đang đặt ngoài sân vừa múc lên từ giếng nhà mình. Dưới ánh mặt trời gay gắt, lớp phèn trên mặt thùng nổi lềnh bềnh và đóng ván như dầu khiến bà không biết làm sao. " Nước này mà rửa rau hay tưới rau mình cũng lo. Vì nó ngấm dần, ngấm dần mình ăn vô thì cũng độc ", bà Biến chia sẻ.

Hễ chạm vào nước, mọi thứ đều bị nhuộm đỏ.

Anh Lê Chính Đức (30 tuổi, ở thôn 6B) cho biết: " Nước này mỗi khi giặt đồ, áo trắng cũng dần đổi thành áo vàng, đỏ. Nhìn khó chịu lắm. Tôi rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đưa được nguồn nước sạch về cho bà con ".

Ghi nhận tại đây, có khoảng 40 hộ dân phải đi mua nước sạch (bình và chai) để ăn uống và nấu nướng.

Sẽ sớm triển khai đưa nước sạch về cho bà con

Ông Lưu Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh, cho biết địa phương đã đưa nước sạch về với hầu hết bà con trên địa bàn xã. Còn riêng tình hình nguồn nước tại thôn 6B, địa phương cũng đã ghi nhận về việc này và đã tổ chức họp, lấy ý kiến người dân.

Tường bể lọc nước từ màu trắng biến thành màu đỏ do phèn.

" Trước đây địa phương đã đề nghị Nhà máy nước Đạ Tẻh đầu tư, dẫn nước sạch về cho bà con sử dụng. Nhà máy nước cũng đã đầu tư hệ thống dẫn nước về một nửa thôn 6B. Tuy nhiên, bà con lại sử dụng nhỏ giọt, chỉ dùng nước khi nấu ăn và uống nên lượng nước bán ra của nhà máy không nhiều trong khi chi phí đầu tư lại rất lớn. Cái khó là như vậy.

Bà Nông Thị Biến nói rằng bà rất mong có nước sạch để con cháu mình được dùng thoải mái.

Thời gian tới, địa phương sẽ cố gắng trao đổi với Nhà máy nước Đạ Tẻh sớm triển khai đưa nước sạch phủ hết thôn 6B giúp bà con an tâm sinh sống ", ông Phượng cho biết thêm.

Nói về việc này, ông Nguyễn Chí Phương, Giám đốc Nhà máy nước Đạ Tẻh (trực thuộc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng) cho biết, hiện tại vùng lõi thị trấn Đạ Tẻh (cũ) nay là trung tâm xã Đa Tẻh, một số tuyến đường đã có hệ thống nước sạch đến tận nơi cho người dân.

" Hàng năm, đơn vị sẽ cố gắng mở rộng hệ thống đường nước thêm khoảng 2 km cho bà con ở những nơi có nguồn nước ô nhiễm và khu dân cư đông đúc. Còn tại thôn 6B, nếu tình hình cấp bách và thật sự như bà con mong muốn thì chúng tôi sẽ gửi báo cáo lên cấp trên để đưa vào kế hoạch sớm triển khai đưa nước sạch về cho bà con" , ông Phương cho hay.