Sắp chuyển hầu hết chuyến bay quốc tế khỏi sân bay Tân Sơn Nhất?

Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết công ty đã lên phương án và gửi đề xuất đến cơ quan chức năng liên quan về phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kế hoạch được xây dựng theo hướng chuyển dịch từng phần, tiến tới toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang Long Thành.

Cụ thể, từ thời điểm sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông 2026, tức từ ngày 1/12/2026 đến 27/3/2027, ACV đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

Theo tính toán, giai đoạn này sẽ chiếm khoảng 19% sản lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM.

Bước sang giai đoạn từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất tiếp tục chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Nếu phương án này được thông qua, ngay trong năm 2027, sân bay Long Thành có thể tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế của khu vực TP.HCM.

Sau năm 2030, ACV đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại Long Thành. Khi đó, Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

Cách đây hơn 10 năm, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014). Công suất thiết kế dự án đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư được Quốc hội, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay quốc tế Long Thành. Khi đó, Vietnam Airlines đã đưa tàu bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài bay vào hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Tiếp đó, hai tàu bay thân hẹp của Vietjet Air và Bamboo xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lần lượt bay đến hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Trên máy bay chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật. Đến trưa cùng ngày, các máy bay cất cánh quay trở về nơi xuất phát.

Khi đó, ACV cho biết việc chính thức khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành - Dự án quan trọng quốc gia với quy mô cấp 4F (cấp cao nhất của ICAO) là biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỳ nguyên phát triển mới.