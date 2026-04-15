Vietjet Air được bật đèn xanh đầu tư làm sân bay

Theo Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 7/4/2026 của Văn phòng Chính phủ, nội dung này được đưa ra sau cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng chủ trì ngày 3/4/2026 về đề xuất của Vietjet.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao việc Vietjet chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia đầu tư hạ tầng hàng không, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan khẩn trương xử lý đề xuất của Vietjet theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.

Quá trình xem xét phải bảo đảm phù hợp quy hoạch được phê duyệt; đánh giá kỹ nhu cầu vận tải, hiệu quả đầu tư; làm rõ mô hình đầu tư, cơ chế huy động nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Đồng thời, phải tuân thủ quy định về đất đai, môi trường, quốc phòng, an ninh và an toàn hàng không; có giải pháp khai thác hiệu quả, trong đó tính đến các dịch vụ phi hàng không và hệ sinh thái kinh tế hàng không.

Đối với các dự án cụ thể, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV phối hợp với Vietjet trong quá trình lập quy hoạch chi tiết Nhà ga T1 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển. Sau khi hoàn thành quy hoạch, các bên phối hợp triển khai theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và tuân thủ pháp luật.

Với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Vietjet được yêu cầu làm việc với nhà đầu tư dự án để thống nhất phương án hợp tác đầu tư trên cơ sở hiệu quả và chia sẻ lợi ích.

Bên cạnh đó, đối với các địa phương như Đà Nẵng, Thanh Hóa, Đồng Nai, Chính phủ yêu cầu chủ động lựa chọn nhà đầu tư theo quy định để triển khai các dự án mở rộng cảng hàng không như Chu Lai, Thọ Xuân và khu đô thị hàng không Long Thành; trường hợp cần thiết có thể đề xuất cơ chế đặc thù để thực hiện.

Đồng thời, Bộ Xây dựng và các địa phương được giao rà soát, thu hồi các dự án cảng hàng không đã giao nhưng chậm triển khai, không đáp ứng cam kết, để lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thay thế.

Trong khi Vietjet được chấp thuận về chủ trương tham gia đầu tư hạ tầng hàng không, thực tế tại Việt Nam, hoạt động đầu tư và khai thác sân bay lâu nay chủ yếu do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số doanh nghiệp lớn đảm nhiệm. Một số doanh nghiệp tư nhân ngoài ngành hàng không đã tham gia đầu tư sân bay, như sân bay Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group (Công ty mẹ của hãng Sun Phuquoc Airways) thực hiện theo hình thức BOT - sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.