Bộ Y tế thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Cục Quản lý Dược đã ban hành văn bản liên quan việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng đối với sản phẩm THERAPY 3M - Hộp 1 lọ 30ml, sau khi mẫu kiểm nghiệm phát hiện có chứa thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Nội dung văn bản dẫn chiếu các căn cứ pháp lý gồm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế và Công văn số 273/KNMTPP-KHTCKT ngày 04/3/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế TP. Hà Nội.

Theo quyết định ngày 14/4 của Cục Quản lý Dược, kiểm nghiệm từ Sở Y tế Hà Nội phát hiện dầu tràm THERAPY 3M chứa Phenoxyethanol - thành phần không có trong hồ sơ đăng ký. Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA (nhà sản xuất) và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (đơn vị phân phối) giải trình họ dùng nhầm cồn chứa chất này khi vệ sinh chai đóng gói

Cụ thể, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế TP. Hà Nội gửi Phiếu kiểm nghiệm số 01/KNM ngày 04/3/2026 và hồ sơ liên quan báo cáo lô sản phẩm THERAPY 3M - Hộp 1 lọ 30ml, trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 16717/23/CBMP-HN; Số lô: 031125; NSX: 101125; HSD: 101128. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA, địa chỉ TT6-23, khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Thanh Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; nay là TT6-23, khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Thanh Trì, TP. Hà Nội; địa chỉ kinh doanh: Lô 21, dịch vụ 17 Tây Nam Linh Đàm, đường Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội. Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA, địa chỉ Số 2, đường Hồ Xuân Hương, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, nay là Số 2, đường Hồ Xuân Hương, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội.

Hình ảnh sản phẩm

Mẫu mỹ phẩm được lấy tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế TP. Hà Nội lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Văn thư số 0203/2026/CV-IVY ngày 24/3/2026 của Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA cũng nêu rõ công ty sử dụng nhầm cồn chứa Phenoxyethanol để vệ sinh chai trước đóng gói sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài ra, hồ sơ sản xuất của công ty cung cấp xác định công thức gốc, công thức lô sản xuất và công thức ghi trên nhãn sản phẩm đều khác nhau về tỷ lệ thành phần. Nhãn sản phẩm lưu hành cũng ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp phân loại là sản phẩm mỹ phẩm, với các mô tả như “Giúp làm ấm”, “Keep warm”, “Phòng cảm lạnh”, “Prevent cold”, “Dùng massage da hoặc pha với nước tắm làm ấm da; Dùng bôi lên da: giúp làm dịu các vết sưng, tấy do muỗi đốt, côn trùng cắn”; đối tượng “Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: dùng hàng ngày hoặc khi có dấu hiệu nhiễm lạnh như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi”.

Cùng ngày, Cục Quản lý dược phẩm, Bộ Y tế cũng yêu cầu thu hồi sản phẩm Kem nghệ KingPhar - hộp 1 tuýp 20g. Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cụ thể, căn cứ Công văn số 271/TTKN-TH ngày 31/3/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Gia Lai, kèm Phiếu kiểm nghiệm số 146/2026/PKN.2 ngày 31/3/2026 về lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar – Hộp 1 tuýp 20g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 10/24/CBMP-HY, Số lô 020524, NSX 140524, HSD 130527; đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam, còn đơn vị sản xuất là Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng.

Mẫu được lấy tại Nhà thuốc Phước Thọ 1, địa chỉ 406 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định, và Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm nêu trên.

Việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm không đạt chuẩn vi sinh lên các vùng da đang tổn thương sẽ tạo đường dẫn cho vi khuẩn tấn công gây nhiễm trùng và lở loét trầm trọng. Vì vậy, người dân phải lập tức vứt bỏ những sản phẩm kém chất lượng này và nhanh chóng đến cơ sở y tế kiểm tra nếu phát hiện các biểu hiện bất thường trên cơ thể.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các nhãn hàng lập tức thông báo đến hệ thống phân phối, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm lỗi và gửi báo cáo trước ngày 14/5. Sở Y tế Hà Nội trực tiếp giám sát quá trình xử lý của hai doanh nghiệp, rút số tiếp nhận phiếu công bố và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 29/5/2026. Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục siết chặt thị trường mỹ phẩm nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Ngay hôm qua, cơ quan chức năng cũng buộc Công ty TNHH Lotus An Việt rút khỏi thị trường và tiêu hủy 7 sản phẩm do thiếu hồ sơ thông tin theo luật định.

Theo Cục Quản lý dược