Danh sách 54 loại thuốc vừa thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: Thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau...

Ngày 8/4, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 192/QĐ-QLD về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đối với 54 loại thuốc. Lý do thu hồi là do “Cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam”.

Cũng theo quyết định này, thuốc nước ngoài đã nhập khẩu vào Việt Nam hoặc thuốc nước ngoài nhập khẩu trong trường hợp được giao hàng tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày Quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh mục 54 thuốc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm: