Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 10.000 đồng/lít

Chiều nay (9/4), giá xăng dầu trong nước tiếp tục được Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 2.393 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 9.872 đồng/lít; mazut 180CST 3.5S giảm 1.658 đồng/kg.

Sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 9/4 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.344 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 32.969 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.613 đồng/kg

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ xăng 800 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut 1.000 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 9 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Mới đây tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đảm bảo đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cũng nhập khẩu 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với hàng tồn kho hiện tại (2,6-2,8 triệu m3), nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này.