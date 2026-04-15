Giầy Thượng Đình muốn xây tổ hợp cao ốc 40 tầng tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng tại khu “đất vàng” cạnh Vinhomes Cao Xà Lá

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, CTCP Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất hiện tại ở 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian di chuyển nhà máy dự kiến từ tháng 5 đến tháng 8. Về tổ chức thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Đối với khu đất sau khi di chuyển nhà máy, doanh nghiệp muốn xây dựng dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường liên cấp Khương Đình. Khu đất rộng 3,6 ha tại địa chỉ 277 Nguyễn Trãi, vốn đầu tư khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và thuê đất.

Về dự án, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25 - 40 tầng nổi 4 - 5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch vụ cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ đồng. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ đồng để xây công trình cao 8 - 12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.

Để thực hiện tổ hợp dự án này, Giầy Thượng Đình sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn tự có 1.981 tỷ đồng (chiếm 20%). 80% còn lại, tương ứng khoảng 7.925 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn vay.

Khu đất 277 Nguyễn Trãi cũng nằm gần một tổ hợp quy mô lớn khác tại khu “Cao Xà Lá” (233-235 Nguyễn Trãi) - nơi từng là cơ sở sản xuất của nhiều doanh nghiệp công nghiệp lâu đời.