Cựu Phó Chủ tịch phường ở Hà Nội 'xào ke' tại quán karaoke lĩnh 7 năm tù

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên án 32 bị cáo liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, Hà Nội).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (nhân viên, SN 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) 7 năm tù; Hà Thị Hiền (nhân viên, SN 2000, trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) 4 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo liên quan quán karaoke Hoàng Kim, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, trú ở phường Tương Mai) 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Chung (SN 1992, em trai bị cáo Hồng Linh) 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.

Trần Mỹ Linh, vợ bị cáo Chung bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

Người lãnh mức án cao nhất trong vụ án này là Hoàng Chí Thanh, bị tòa tuyên 24 năm tù về hai tội danh Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt những người này từ 18 tháng tù treo đến hơn 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm.

Hội đồng xét xử đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm đến nhiều mặt của đời sống xã hội được pháp luật bảo vệ.

Các bị cáo đã vi phạm một loạt hành vi như: Mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội.

Theo HĐXX việc tổ chức sử dụng chất ma túy của các bị cáo thuộc quán karaoke Hoàng Kim có tính chất bài bản, quy mô, tạo điều kiện cho các đối tượng khác nhau sử dụng ma túy làm tăng quy mô về tệ nạn nghiện ma túy ra cộng đồng,...

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, 3h sáng 8/6/2025, cảnh sát kiểm tra quán quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, Hà Nội), phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Hai chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên nhằm “cảnh giới” và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.

Các nhân viên nữ của quán Hoàng Kim còn trực tiếp giúp “xào ke”, sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy.

Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy.

Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong “phòng bay”, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, “xào”, kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi “bay” tại quán Hoàng Kim. Cựu Phó Chủ tịch phường khẳng định, giữa mình và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, ông sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Lại Quốc Việt khẳng định bị cáo Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy; việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và trong đó, Thiện là người khởi xướng.

Ở hành vi che giấu tội phạm, điều tra xác định khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh (SN 1995, là giáo viên)m em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của cơ quan công an ở cửa ra vào còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.