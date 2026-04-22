Công an điều tra vụ nữ sinh viên nghi rơi từ lầu cao xuống đất ở TPHCM

Ngày 22-4, Công an TPHCM phối hợp Ban Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM điều tra nguyên nhân vụ một nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21-4, một số sinh viên phát hiện một người nằm bất động dưới chân tòa nhà AHX, khu vực tiếp giáp hàng rào đường Vành Đai, nên lập tức báo cho bảo vệ ký túc xá.

Bảo vệ đến kiểm tra và phát hiện một cô gái đã tử vong. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.

Kiểm tra tòa nhà AHX, lực lượng chức năng phát hiện trên tầng 6 có để lại đồ đạc được xác định là của nạn nhân. Từ các dấu vết ban đầu, công an nghi ngờ nạn nhân đã rơi từ tầng cao xuống đất.

Nạn nhân được xác định là N.T.N. là sinh viên năm 2 của một trường đại học. N. sinh sống tại một tòa nhà khác trong ký túc xá khu A, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 100 m.

Đến rạng sáng 22-4, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.