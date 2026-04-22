Bác sĩ thẩm mỹ tố ca sĩ Trung Quân "tác động vật lý" vợ mình là ai?

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Trung Quân bị tố “tác động vật lý” một nữ bác sĩ đang gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, người đứng ra lên tiếng là Phạm Minh Trường, chồng của nạn nhân.

Công an vào cuộc xác minh

Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh nội dung bài đăng trên mạng xã hội Facebook liên quan đến vụ việc.

Theo đó, tài khoản đăng tải bài viết được xác định là của bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Minh Trường. Người phụ nữ được cho là bị hành hung là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, vợ của ông.

Hình ảnh được ông Trường đăng tải

Trong bài viết, bác sĩ Trường cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu (quận 1 cũ, nay thuộc phường Sài Gòn). Khi vợ ông cùng một nhóm đồng nghiệp tham dự tiệc, ca sĩ Trung Quân cũng có mặt. Sau khi một bác sĩ trong nhóm từ chối lời đề nghị ở lại, Trung Quân được cho là đã chạy theo và “mất kiểm soát”, dẫn đến hành vi hành hung.

Theo lời tố, bác sĩ Thùy bị thương ở vùng mặt, tay và rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Bác sĩ Trường cũng cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý vụ việc.

Bác sĩ Phạm Minh Trường là ai?

Bên cạnh diễn biến vụ việc, danh tính của bác sĩ Phạm Minh Trường cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Anh hiện là Founder và CEO của một phòng khám chuyên điều trị nám da ở TP.HCM, đồng thời được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, đặc biệt về điều trị nám da, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm.

Bác sĩ Phạm Minh Trường

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Trường từng lựa chọn theo đuổi hướng đi thẩm mỹ nội khoa trong bối cảnh lĩnh vực này chưa thực sự phổ biến.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, anh có thời gian tu nghiệp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời từng cộng tác với nhiều hệ thống thẩm mỹ viện tại Việt Nam.

Bác sĩ Trường cũng là thành viên của một số hiệp hội chuyên ngành trong và ngoài nước như IMCAS, ADAC, GALAA, DASIL, AAD, AMWC… và thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên môn quốc tế.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, ông còn xuất hiện với vai trò diễn giả, giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp và chương trình liên quan đến làm đẹp.

Năm 2019, bác sĩ Phạm Minh Trường từng nhận danh hiệu “Quý ông hoàn hảo - Mr. Perfect” cùng một giải thưởng vinh danh đóng góp trong lĩnh vực làm đẹp cho người nổi tiếng. Đồng thời, anh còn là diễn giả trong các talkshow chuyên đề làm đẹp, và giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ như Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt…

Trong vụ việc, vợ của bác sĩ Trường, người được cho là nạn nhân, là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy.

Theo giới thiệu, hiện chị đang đồng hành cùng chồng trong công việc tại phòng khám với vai trò đồng sáng lập (co-founder). Cả hai cùng phát triển hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu và thẩm mỹ nội khoa trong nhiều năm qua.

Hiện vụ việc liên quan đến ca sĩ Trung Quân vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.