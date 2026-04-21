Đại diện quán bar nói gì về nghi vấn Trung Quân Idol hành hung nữ bác sĩ?

Theo nội dung bài viết, sự việc được cho là xảy ra vào rạng sáng ngày 21/4 tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TP.HCM). Bác sĩ Trường cho biết vợ mình bị hành hung sau khi tham dự một buổi tiệc cùng nhóm đồng nghiệp, dẫn đến chấn thương ở vùng mặt, tay và bị ảnh hưởng tinh thần.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, Công an phường Sài Gòn đã vào cuộc xác minh nội dung vụ việc.

Đáng chú ý, đại diện L.M Cocktail Club - địa điểm được nhắc đến trong bài đăng - đã có phản hồi ban đầu liên quan đến sự việc.

Theo đại diện quán thông tin, vào thời điểm xảy ra sự việc, nhóm khách đang ngồi phía ngoài quán nên nhân viên không nắm rõ tình hình

Theo phía quán, thời điểm đó nhóm khách gồm khoảng 4 đến 5 người được cho là đi cùng nhau và ngồi ở khu vực bên ngoài. Nhân viên chỉ quan sát thấy họ trò chuyện, không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

“Bên mình nghĩ khách chỉ ngồi đợi xe như bình thường. Thấy mọi người đi chung, nói chuyện với nhau nên không can thiệp. Lúc đó quán cũng đang trong quá trình dọn dẹp, nhân viên chủ yếu ở bên trong”, đại diện quán chia sẻ.

Người này cho biết thêm, do không trực tiếp chứng kiến nên không rõ tình huống cụ thể xảy ra vào thời điểm nào.

Liên quan đến việc hỗ trợ trích xuất camera, phía quán khẳng định sẽ chỉ cung cấp dữ liệu khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng. “Bên mình sẽ không cung cấp cho bất kỳ cá nhân nào”, đại diện nhấn mạnh.

Đồng thời, phía cơ sở này cũng từ chối bình luận sâu về mâu thuẫn giữa các khách hàng, cho rằng đây là vấn đề cá nhân và đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến sự việc, ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh nội dung một bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân idol đánh người.

Ca sĩ Trung Quân được cho là đã hành hung một nữ bác sĩ

Trung Quân Idol tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2008. Dù dừng lại ở vị trí top 8 chung cuộc nhưng Trung Quân Idol vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, có cả kỹ thuật và cảm xúc.

Thành tích ở Vietnam Idol không cao nhưng Trung Quân lại là một trong những thí sinh có sự nghiệp thành công nhất. Nam ca sĩ nhanh chóng định hình hình ảnh với dòng nhạc ballad buồn, sâu lắng. Loạt ca khúc như Dấu Mưa, Chưa Bao Giờ, Thả Vào Mưa, Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh, Trót Yêu, Tình Nào Không Như Tình Đầu, Ngày Trôi Về Phía Cũ,…

Năm 2015, Trung Quân sắm xe hơn 1 tỷ đồng. 2 năm sau, anh đổi dòng xe sang của một thương hiệu nổi tiếng. Năm 2023, khi thực hiện live show kỷ niệm 15 năm đi hát, Trung Quân bất ngờ chia sẻ, liveshow được đầu tư ước tính khoảng 2 căn nhà quận 3.

Không chỉ sở hữu nhiều nhà và xe, Trung Quân Idol cũng là một trong những nam nghệ sĩ Việt chăm mua đồ hiệu nhất. Anh không tiếc tiền chi cho những đôi giày, chiếc túi xách đắt đỏ để tạo dựng phong cách cho mình.

Về đời tư, Trung Quân hiện vẫn sống độc thân ở tuổi U40. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ tiết lộ mỗi khi yêu ai người đó cũng chia tay để sang nước ngoài định cư. Nam ca sĩ còn hé lộ từng có cuộc tình chỉ kéo dài 10 ngày.