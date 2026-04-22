Khởi tố Nguyễn Doãn Minh dâm ô bé gái 11 tuổi ở Hưng Yên

Ngày 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Minh, sinh năm 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 29/03/2026, Cơ quan điều tra tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do bà P.T.T, sinh năm 1964, trú tại thôn Bương Thượng, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên cung cấp về việc cháu gái bà sinh năm 2015, trú cùng thôn bị Minh dùng tay sờ, xoa, bóp vào vùng nhạy cảm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và mời đối tượng Nguyễn Doãn Minh đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm làm việc.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, các quyết định khởi tố, lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Doãn Minh (áo trắng) tại Cơ quan điều tra

