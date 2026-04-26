Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm mai đến ngày 29/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng đêm 28/4 và ngày 29/4 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ 28/4, trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 26-28 độ.

Miền Bắc hôm nay hửng nắng nhẹ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo trong hai ngày 28-29/4, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi sáng nay nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở Quảng Trị đến Bình Thuận cũ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Tây Nguyên, Nam Bộ đến 29/4, riêng Tây Nguyên từ ngày 28/4 sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Nam Bộ từ ngày 30/4 cũng có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.